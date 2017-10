Dan Vasile Mihale: "Cirque du PSD"! Grindeanu îi ia locul celui propus chiar de el la ANCOM

PSD nu se dezminte și face ceea ce știe mai bine: circ - "cirque du PSD''. Sorin Grindeanu se întoarce în aparatul central al PSD ca șef al ANCOM, dacă va fi votat, în locul lui Duță, propus chiar de el pentru acest post. Va vota oare coaliția PSD-ALDE numirea lui Grindeanu în această funcție, după ce, în urmă cu 100 de zile, a votat moțiunea împotriva propriului său guvern condus de același Sorin Grindeanu? Ce circ! Ce caraghioslâc!

După ce a pus mâna pe Curtea de Conturi, Avocatul Poporului, ASF și ANRE, PSD vine cu o numire bombă și la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), instituția care face regulile pe o piață de peste 4 miliarde de euro. Am scris despre acest subiect în urmă cu câteva zile și am explicat, atunci, de ce a vrut Dragnea o schimbare la ANCOM, în condițiile în care autoritatea era condusă chiar de omul propus de Grindeanu. Și am oferit și explicația: din calcul politic...

Dragnea, mai vulnerabil ca oricând, a vrut să-l recâștige pe Grindeanu de partea sa. El a fost primul care a anunțat în spațiul public revenirea lui Grindeanu, deși propunerea pentru șefia ANCOM a venit, ierarhic, de la premierul Tudose, pentru că așa prevede legea. Reactivarea lui Grindeanu demonstrează ca lupta pentru hegemonie politică în interiorul PSD a devenit acerbă. Tudose a început deja să se vadă cu baronii locali ca să le câștige încrederea. Alți emisari ai premierului încearcă să câștige de partea acestuia oamenii ignorați de partid pentru coagularea unui pol puternic pro-Tudose.

Tudose a fost primul care a încercat să-l atragă de partea sa pe Grindeanu, oferindu-i un post de ministru. Acesta a fost conștient de faptul că PSD trebuie să-l răsplătească într-un fel pe Sorin Grindeanu pentru tot ce a făcut pentru partid în scurtul său mandat. Guvernul Grindeanu a modificat, pe 27 aprilie, prin ordonanţă de urgenţă, legea de funcţionare a ANCOM, stabilind că numirea preşedintelui şi vicepreşedinţilor acestei instituţii se va face de plenul reunit al Parlamentului, la propunerea Guvernului. Înainte de aprobarea acestei OUG, conducerea ANCOM era numită de preşedintele României, la propunerea Guvernului.

Rocada de la ANCOM are însă valențe comice. Grindeanu se întoarce în locul omului propus chiar de el în fruntea Autorității de Reglementare, deși Adrian Duță era tot omul partidului.