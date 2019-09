Cum te aperi dacă ești executat silit de Casa de Ajutor Reciproc (CAR)

Cum te aperi de executarea silită

În situația în care sunteți executat silit de CAR (Casă de ajutor Reciproc), este bine să știți ce drepturi are un executat silit de către această instituție.

Casele de ajutor reciproc care pun dobânzi, sunt ILEGALE, atrage atenția avocatul Adrian Cuculiș. Acesta arată care sunt limitele în care se poate extinde o executare silită a unui CAR și care sunt pârghiile prin care poți scăpa de o asemenea executare silită.

Casa de Ajutor Reciproc (CAR) este o asociație de persoane fizice, salariate sau care obțin venituri de natură salarială.

De asemenea CAR-ul poate fi organizat și să primească membri din rândul pensionarilor, de altfel cei mai vulnerabili în cazul semnării unor contracte de împrumut.

Casa de ajutor reciproc este o instituție financiară nebancară, fără scop patrimonial, organizată în vederea sprijinirii și intrajutorării financiare a membrilor asociați.

Legea 93/2009 este principal reglementator al acestui tip de activitate și orice abatere de la legea menționată mai sus, în virtutea căreia funcționează IFN-urile, este considerată ilegală și poate conduce la anularea unei posibile executări silite.

Dacă sunteți executat silit de CAR , trebuie să știți că puteți contesta executarea silită. Astfel, dacă începe împotriva dvs. o executare silită, CAR-ul NU are dreptul să adauge nicio sumă suplimentară peste suma împrumutată, ori în condițiile în care nu are scop patrimonial, banii împrumutați de la CAR, nu sunt purtători sub nicio formă, de dobândă.

