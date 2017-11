Cum să detectezi şi să alungi energiile negative din casă cu un banal pahar cu apă

Casa fiecaruia ar trebui sa fie un spatiu energetic sacru, un spatiu in care ne reintoarcem de fiecare data pentru a ne echilibra energetic si a ne armoniza cu noi insine.

Cu toate acestea, de multe ori, casa in care traim devine un depozitar al emotiilor, al gandurilor, al sentimentelor si al trailor noastre, al bolilor si suferintelor noastre, dar si a celor care locuiesc (au locuit) in ea sau ii trec pragul. Iar cand acestea nu sunt intotdeauna pozitive, cand depunem/ am depus constant energii negative intr-un spatiu, energia acelui loc tinde si ea sa se contamineze si sa influenteze starea noastra energetica si pe cea de bine.



Iata de ce ai nevoie pentru a face acest truc de “curatare” energetica a locuintei:



- 1 pahar transparent (fara modele sau imprimeuri pe el)

- otet alb

- sare de mare gronjoasa

- apa



Ia un pahar gol si toarna sare de mare in el, astfel incat sa acopere o treime din pahar. Umple restul paharului cu inca o treime otet alb si o treime apa, apoi amplaseaza-l in camera in care simti ca vibratiile negative sunt cele mai puternice sau unde intuiesti ca exista o acumulare de energii care au nevoie de armonizare. Poate fi camera in care petreci cel mai mult timp, sufrageria unde te viziteaza alte persoane si va impartasiti sentimentele sau experientele de viata, zona in care te duci si plangi cel mai des etc, pur si simplu lasa-te pe mana propriilor perceptii energetice.



Pune paharul intr-un colt ferit sau intr-un loc ascuns in care stii sigur ca nu il misca nimeni. Lasa-l acolo pret de o zi.



Dupa 24 de ore, verifica paharul. Vezi daca recipientului i s-a intamplat vreun lucru ciudat. Vezi cum te simti in incaperea respectiva din punct de vedere energetic, ce stare sau senzatii iti induce. In mod normal, energiile neplacute ar trebui sa se risipeasca. Daca lichidul din pahar nu este tulbure, nu are o culoare verzuie, nu are bule si este la fel precum l-ai lasat, atunci este un semn bun. Inseamna ca in incaperea respectiva nu exista energii negative. Poti sa incerci trucul in alta camera si sa vezi ce se intampla si acolo.



Daca paharul are depuneri ciudate si nu mai este cum l-ai lasat, atunci poate ca exista anumite probleme ce tin de energia locului respectiv. Daca si simti in continuare energiile negative in jurul tau, repeta procedura a doua zi, cu un pahar nou, pana cand acesta este la fel de curat precum l-ai lasat, scrie garbo.ro.