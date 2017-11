Cum arată tatăl Melaniei Trump - seamănă extrem de bine cu Donald Trump

Daca te întrebai cum arată tatăl Melaniei Trump, ei bine, imaginile cu acesta te vor suprinde cu siguranţă.

Probabil stii deja complexul lui Oedip potrivit caruia ajungem sa ne casatorim cu persoanele care seamana cu tatii sau mamele noastre. Desi acest lucru nu este intotdeauna valabil, in cazul Melaniei Trump nu exista nicio indoiala ca acest lucru este real.

De ce spunem asta? Viktor Knavs, tatal Melaniei Trump seamana perfect cu Donald Trump, intre cei doi fiind o diferenta de doar trei ani (Knavs are 73 de ani, iar Trump 70).

Viktor Knavs si Amalija Knavs au fost fotografiati in mai, iar de atunci comentariile pe baza asemanarii dintre cei doi barbati au continuat sa apara. Ba, mai mult, Melania declarase in trecut ca cei doi au personalitati asemanatoare: „Amandoi lucreaza mult. Sunt foarte inteligenti si capabili. Au crescut in medii diferite, dar aceleasi valori, aceleasi traditii. Eu seman foarte mult cu sotul meu. Intelegi ce spun? Asa este tata meu; este un barbat care doreste o familie, are traditii, a muncit mult. La fel este si sotul meu”.

Melania's dad, Melania's husband....Freud is just off camera pic.twitter.com/W3lFSHOWxI — Tracey Kent (@TraceyKent) 12 iunie 2017