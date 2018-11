Cum arată moșia lui Florin Călinescu. Casa superbă unde s-a retras celebrul om de televiziune

Florin Calinescu are o vila in comuna Babana, din judetul Arges, unde a copilarit.

Florin Calinescu s-a nascut la Timisoara, dar este legat afectiv de comuna Babana, din judetul Arges, unde s-au nascut parintii sai. In 2008, cand a candidat la alegerile parlamentare pe listele PNL Arges, Calinescu dezvaluia in presa locala: „Asta este comuna parintilor mei, aici s-a nascut tatal meu si aici mi-am petrecut o buna parte a copilariei. Avem o casa in comuna Babana, sunt lucruri foarte puternice care ma leaga de acest judet.”



Conform declaratiei de avere, Calinescu a cumparat, in 2006, doua terenuri in Babana, unul de 3.689 metri patrati, celalalt de 8.899 metri patrati (in total peste 12.500 de mp), iar pe unul dintre ele a ridicat o casa de vacanta - o vila cu etaj, aflata pe un deal, la marginea padurii, scrie wowbiz.ro.