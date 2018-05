Cu ce stimulezi natural dezvoltarea rădăcinilor plantelor

In materialul urmator veti vedea ce sa puneti in ghivece ca sa stimulati dezvoltarea cat mai buna a radacinilor plantelor.

1. Miere



Dizolvati o lingurita de miere in 1.5 litri de apa. Introduceti 1/3 inferioara a butasului in solutia obtinuta si lasati-l sa se patrunda timp de 12 ore.



2. Cartofi



Cartofii mari sunt potriviti pentru inradacinarea diferitor plante. Luati un cartof si indepartati toti „coltii” de pe suprafata lui. Realizati o crestatura profunda in el si asezati butasul in aceasta. Daca il veti iriga suficient, el va dezvolta repede radacini. Chiar si plantele care se inmultesc rau prin butasi pot fi inradacinate prin aceasta metoda, deoarece butasii obtin multe substante nutritive din cartofi.



3. Suc de aloe vera



Adaugati 3-7 picaturi de suc proaspat de aloe vera in apa in care se afla butasul. Acesta nu doar va grabi aparitia radacinilor, ci va stimula si imunitatea viitorului sistem radicular, scrie bzi.ro.