CSM dezbate azi proiectul de lege al PSD privind GRAȚIEREA

Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) dezbate în ședința de marți, 28 februarie, proiectul de lege propus de PSD privind graţierea colectivă a unor pedepse, unul dintre cei doi "elefanți" eliberați de actuala putere în spațiul public.

Pe ordinea de zi a şedinţei de marţi a plenului CSM se mai află și demisia din magistratură a procurorului Mircea Negulescu, precum și cererea de pensionare a fostului secretar de stat Constantin Sima.

Direcţia Legislaţie din cadrul CSM critică proiectul de lege al PSD privind graţierea colectivă a unor pedepse şi arată că proiectul de act normativ este insuficient explicat, iar o graţiere colectivă este de natură să "creeze un sentiment de insecuritate socială”.

CSM a explicat de ce nu ar fi benefică grațierea pedepselor de până la 5 ani

Graţierea în întregime a pedepselor de până la 5 ani inclusiv este de natură să creeze un sentiment de insecuritate socială, se apreciază într-un punct de vedere cu privire la proiectul de lege pentru graţierea unor pedepse, întocmit de Direcţia legislaţie, documentare şi contencios din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

"Având în vedere că pedeapsa aplicată printr-o hotărâre judecătorească definitivă trebuie să fie executată pentru a-şi îndeplini funcţiile şi scopul, apreciem că punerea în libertate a unui număr semnificativ de persoane cu antecedente penale (prin proiect propunându-se graţierea în întregime a pedepselor cu închisoare de până la 5 ani) este de natură să creeze un sentiment de insecuritate socială", se arată în documentul postat vineri pe site-ul CSM.



Autorii analizei consideră că se impune reanalizarea limitei de pedeapsă, pentru a se evita situaţiile în care, prin punerea în libertate a unor persoane care au săvârşit fapte penale deosebit de grave, se creează pericol pentru ordinea şi siguranţa publică.



"Subliniem şi faptul că, faţă de limitele speciale de pedeapsă prevăzute de noul Cod penal, pedepsele aplicate în temeiul acestuia pot fi mai mici faţă de cele aplicate în baza Codului penal din 1968 pentru fapte de gravitate similară, iar aplicarea unei pedepse de 5 ani închisoare cu executare pentru un infractor 'primar' este consecinţa săvârşirii unei fapte grave", se mai menţionează în document.



Referitor la graţierea parţială, specialiştii CSM apreciază că ar trebui să se precizeze cu claritate în textul de lege că se adresează persoanelor cu pedepse de peste 5 ani de închisoare, deoarece pentru cele mai mici s-ar aplica oricum graţierea în întregime.



O altă observaţie se referă la incidenţa măsurii graţierii asupra pedepselor a căror executare este suspendată condiţionat.



"Proiectul de lege nu cuprinde nicio dispoziţie referitoare la efectele graţierii asupra pedepselor a căror executare este suspendată condiţionat sau sub supraveghere. Or, în temeiul Codului penal anterior, graţierea producea efecte şi cu privire la pedeapsa a cărei executare era suspendată condiţionat. (...) Lipsa oricărei dispoziţii în cuprinsul actului normativ privind incidenţa graţierii asupra pedepselor a căror executare a fost suspendată condiţionat sau sub supraveghere este de natură să genereze situaţii profund discriminatorii, soluţia adoptată cu privire la aceste categorii de pedepse fiind diferită în funcţie de temeiul aplicării lor (vechiul sau noul Cod penal), deşi nu există o justificare obiectivă rezonabilă pentru o asemenea măsură", se mai arată în punctul de vedere.



Se propune şi schimbarea titlului proiectului de act normativ, din "Lege pentru graţierea unor pedepse" în "Lege pentru graţierea unor pedepse şi măsuri educative privative de libertate", în condiţiile în care se propune nu doar graţierea unor pedepse, ci şi înlăturarea unei alte sancţiuni de drept penal, şi anume măsurile educative privative de libertate cu o durată de maxim 5 ani.