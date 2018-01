Cristoiu: "Totul se întâmplă din cauza dublei comenzi de la PSD". Câte luni dă guvernului Dăncilă

Jurnalistul Ion Cristoiu, la Realitatea TV

Jurnalistul Ion Cristoiu a fost invitatul lui Denise Rifai la Realitatea TV, la emisiunea Talk News, unde a analizat şi situaţia politică actuală şi, în special, Partidul Social Democrat şi formarea noului guvern, condus de Viorica Vasilica Dăncilă.

Cristoiu a explicat: "PSD a excelat, în cei 24 de ani, prin excelarea administraţiei. Ceva e în neregulă cu ei acum, administrează la fel de prost ca CDR-ul acum.

Ştiaţi că legea prevenţiei nu se aplică deoarece n-au venit normele de aplicare?

Totul se întâmplă din cauza dublei comenzi de la PSD. Am condus 15 gazete de-a lungul vieţii şi ştiu ce înseamnă: avem un premier, dar el nu e premier, pentru că puterea reală e la Dragnea, doar că Dragnea nu are nicio responsabilitate. Dacă e ninsoare şi se înzăpezesc drumurile, e luat la întrebări premierul, nu Dragnea. E dezastruoasă dubla comandă şi la un atelier de....ascuţit bricege. Ai mereu întrebarea...cine conduce? Nu îi dau un viitor mare doamnei Dăncilă...cât va rezista dumneaei. Am întrebat-o pe doamna Olguţa Vasilescu ce se întâmplă pe parcurs cu premierii, ea spunea că "o iau razna", cu alte cuvinte, încep să vrea să fie ei şefi. Asta s-a întâmplat cu Grindeanu şi Tudose şi asta se va întâmpla cu doamna Dăncilă. Îţi faci camarila după o vreme....Se va ajunge în trei luni la un conflict şi cu Dăncilă.

La cele două schimbări de guvern, am avut doar cinci remanieri. Acesta e cel mai grav lucru, orice remaniere duce la o încetare a administrării ţării, pentru că toate relaţiile ministrului cu alţi miniştri...imaginaţi-vă acum: s-a oprit activitatea peste tot, vine un nou Guvern, un nou ministru....Paradoxul e şi mai mare pentru că de regulă aceste instabilităţi guvernamentale sunt în cazul majorităţilor fragile sau al coaliţiilor cum a fost CDR.

În cei 27 de ani e pentru prima dată că se întâmplă asta - avem cea mai mare majoritate. Cu această majoritate PSD putea muta România la Polul Nord, putea face orice...n-a făcut nimic", a explicat jurnalistul, într-un dialog cu Denise Rifai, la Realitatea TV.

Ion Cristoiu susţine şi că, în cazul fostului premier Mihai Tudose "rămânem cu o enigmă": "În cazul lui Tudose rămânem cu o enigmă. În cazul lui Grindeanu am văzut că Dragnea l-a provocat. Tudose a provocat el mereu. Vă dau un exemplu: provocarea scandalului în legătură cu legea Casei Regale. Dacă liderul PSD susţine legea în favoarea Casei Regale şi premierul e împotrivă...e clar că a căutat scandal."

Jurnalistul spune că este evident că preşedintele Klaus Iohannis nu putea face altceva, în cazul numirii noului premier: "Iohannis nu putea face altceva, în acest caz. Nu avea ce să facă. Constituţional, dacă se ducea PNL cu propunere de candidat...se termina. "