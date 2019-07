Criminalul de la Făget a fost prins! Explicații șocante pentru măcel: ”Icoana m-a luat după ea”

Este informația dimineții! Criminalul din Făget a fost prins! Individul care a omorât un om, a băgat-o în comă pe soția acestuia și a atacat alte patru persoane a ajuns azi-noapte, pe mâna Poliției, scrie Realitateadetimis.net.

Oamenii legii au reușit să-l rețină pe criminalul de la Făget. Acesta a fost depistat la volanul unei mașini, pe raza localității sale natale: Bichigi, din zona Făgetului. Polițiștii au reușit să-l captureze și l-au dus la audieri la Poliția din Făget.

Bărbatul, extrem de violent, a omorât în bătaie on om, iar pe soția acestuia a lovit-o atât de rău încât femeia a intrat în comă, fiind dusă la spital cu elicopterul SMURD.

A fugit de la locul faptei dar a mai agresat 3 persoane, dintre care două femei au ajuns și ele la spital. În plus, în timp ce conducea o mașină furată, a rănit încă un om care i-a ieșit în drum.

200 de polițiști au pornit în căutarea agresorului. Ei au folosit o dronă și un elicopter și au instalat filtre pe mai multe drumuri din Timiș și din județele învecinate.

Explicațiile date de acesta în fața oamenilor legii sunt, pur și simplu, halucinate! El spune că o icoană de argint l-a îndemnat să atace atâția oameni!

Explicații halucinante pentru măcelul comis

Tânărul Ionel Boldea, care a ucis un om în parcul din Făget și a rănit alte câteva persoane, a spus, în momentul capturării, că o icoană l-a îndemnat să comită fapta, că a dat cu piciorul și a spart capul unei femei și al unui bărbat, dar că i s-a ”promis un alt aspect”.

În momentul capturării, în noaptea de miercuri spre joi, Ionel Boldea conducea o mașina și le-a spus polițiștilor că mașina în care se afla era a unui prieten care este plecat la pescuit, apoi a declarat că o icoană l-a împins să comită crima.

„O icoană dintr-o cameră. Am stat într-un pom. Mașina e a unui prieten de la Povergina, care e la pescuit. Icoana dintr-o cameră…Icoana care m-a scos afară din casă…m-a scos afară din casă și m-o făcut să am o forță inumană. Am dat cu piciorul am spart capul unei femei, am spart capul unui om. Mi s-a promis faptul…la 6 dimineața să mă scoată o icoană…clopote…nu ma agita, că pățești rău..icoana care m-a scos afară la 6 dimineața…nu ma agresa că mă gândesc rău..nu ma agresați că e rău. A fost o forță inumană. Nu am vrut, dar am fost forțat de situație să fac rău. Mi s-a promis un alt aspect…icoana efectiv m-a luat după ea…merg la pușcărie vreo 10 ani, dar mi s-a promis alt aspect. Icoana efectiv m-a luat după ea”, le-a spus Ionel Boldea, polițiștilor, în timp ce era încătușat.

Bărbatul a fost prins la volanul unei mașini, în apropiere de localitatea Bichigi și le-a spus polițiștilor că mergea spre casă, unde avea de gând să facă un duș.

Boldea a fost dus la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal din Timișoara, pentru recoltarea de probe biologice.

Tânărul a ucis, miercuri dimineaţa, un bărbat în parcul din oraşul Făget, judeţul Timiş, şi a înjunghiat-o pe soţia acestuia, lăsând-o într-o baltă de sânge.

A luat una dintre bicicletele celor doi soți agresați și a fugit până în satul Temerești unde a încercat să intre într-un local, imaginile fiind surprinse pe camerele de supraveghere.

Ulterior, el a intrat în casa unei familii unde s-a baricadat în baie, în timp ce poliţiştii l-au înconjurat. La un moment dat, tânărul a ieşit din baie, a vrut să îi lovească pe poliţişti, a trecut de ei şi a fugit în curtea gospodăriei, unde s-a urcat într-o maşină cu care a trecut prin porţi şi a fugit până în zona satului Bichigi. Atunci poliţiştii au tras trei focuri de armă, iar un glonţ a lovit portiera. Maşina a fost ulterior abandonată într-un şanţ.

La Temereşti, el a făcut alte patru victime: o bătrână a fost înjunghiată, o persoană a fost lovită cu maşina şi alte două au fost agresate.

Femeia înjunghiată în parc a fost transportată iniţial la Spitalul din Făget de unde a fost preluată de elicopterul SMURD şi adusă la Spitalul Judeţean din Timişoara unde a intrat direct în operaţie. Tot la Spitalul Judeţean din Timişoara au fost aduse alte două victime ale bărbatului, cu o salvare.

Peste 200 de poliţişti l-au căutat, inclusiv cu ajutorul unei drone şi al unui elicopter care au survolat zona. Boldea a fost dat şi în consemn la frontieră.