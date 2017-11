Cozmin Guşă: "Oare misiunea lui Liviu Dragnea este să distrugă PSD?"

Consultantul politic Cozmin Guşă a analizat, la emisiunea Talk News cu Denise Rifai de la Realitatea TV, implicaţiile dosarului lui Liviu Dragnea.

Consultantul politic Cozmin Guşă a lansat o ipoteză, întrebându-se dacă nu cumva Liviu Dragnea "un om al sistemului, care a colaborat în interes şi avantaj personal întotdeauna" nu este un om care "are o misiune: distrugerea PSD".

"E interesant să discutăm despre Dragnea şi dosarul său, doar pentru cei care cunosc realitatea dosarului, pentru că, altfel, la ce a prezentat DNA astăzi, a discuta dacă situaţia TelDrum e frauduloasă sau nu, e o discuţie ca să ne aflăm în treabă şi asta şi-ar dori şi cei care îl sfătuiesc pe Dragnea. El e o victimă a consultanţilor şi faptul că nu îşi ia în mână statutul de lider politic al majorităţii parlamentare îi dăunează foarte mult şi îl face atât de necredibil în demersurile sale", a spus Cozmin Guşă la Realitatea TV.

Consultantul politic a explicat că este frământat de o întrebare la care nu are răspuns, aşa că o va adresa, retoric: "Eu nu am înţeles rostul întâlnirii ambasadorului SUA cu Dragnea imediat după audierea şi prezentarea faptelor din dosar şi transformarea lui în suspect, în condiţiile în care dl. Klemm îşi asumă, în România, un rol de păzitor al democraţiei, al statului de drept, al luptei anticorupţie. Cu toate cutumele diplomatice minimale, pe care eu le cunosc foarte bine, domnul Klemm ar fi trebuit să refuze acea întâlnire şi să o lase pentru nişte zile mai bune. Întrebarea zilei este, pentru mine, de ce domnul Hans Klemm, acest apărător al luptei anticorupţie şi al democraţiei de tip euroatlantic, a acceptat această întâlnire".

Cozmin Guşă a explicat cum vede dosarul TelDrum şi reacţia lui Liviu Dragnea, spunând: "În ce îl priveşte pe Dragnea, îi înţeleg frustrarea: e un om al sistemului, protejat de sistem şi căruia i s-au închis mai multe dosare la comanda sistemului. Ştie că, în ciuda acestor acuzaţii, toate aceste dosare se pot rezolva sau s-ar putea rezolva pentru că dânsul a asistat la asemenea scene. Atunci când a tăiat porcul alături de oamenii de la vârful sistemului, bine înţeles că a asistat la discuţii în care oamenii sistemului care au fost "albiţi". El ştie că pentru fapte mai grave decât scandalul TelDrum aceşti oameni n-au păţit nimic.

El a asistat la discuţii despre regimul Băsescu, el ştie cu precizie în ce fel au fost fraudate alegerile din 2009 ca regimul lui Băsescu să se perpetueze la putere. El are prieteni care erau prieteni foarte apropiaţi cu oamenii din sistem, cel puţin cu George Maior sau cu Florian Coldea. A stat, la rândul său, cu oameni apropiaţi regimului Băsescu, în timp ce el spunea că este în Opoziţie. De aici şi marea lui mirare: cum el, unul dintre cei mai absconşi colaboratori ai sistemului din România, poate să păţească aşa ceva. Mirarea lui şi perplexitatea acestora pesedişti i-a făcut să nu meargă în număr aşa mare să îl susţină la DNA. Problema lui Liviu Dragnea este această neînţelegere a treburilor....cum de el, în ciuda atâtor semnale, ajunge într-o asemenea situaţie".

Consultantul politic a reamintit controversatul moment în care a fost adoptată OUG 13 şi atitudinea lui Liviu Dragnea.

"Liviu Dragnea, imediat după ce a luat guvernarea, ajutat de oameni din acest sistem, şi-a negociat doar problema personală. Altfel n-ar fi plecat în SUA, la o întâlnire inventată, pe post de chelner al lui Donald Trump, şi nu i-ar fi pus pe Iordache şi pe cei din acel Guvern să dea celebra OUG 13 în timp ce el era în SUA, ca el să nu poată fi considerat vinovat şi apoi să nu o susţină în continuare. Linia partidului, de exemplu, era alta....de exemplu, societatea românească, într-o protecţie covârşitoare, două treimi, e de acord că ar trebui să existe o răspundere a magistraţilor. Liviu Dragnea nici măcar asta n-a făcut.

Ni-l arată pe domnul Dragnea ca pe un "viclean băiat" din Gratia, judeţul Teleorman care conduce un partid care şi-ar dori o luptă împotriva corupţiei, dar care, pe de altă parte, îşi doreşte să îşi rezolve problemele de unul singur. Probabil cei din partid care n-au participat la acest joc de susţinere s-au convins de acest joc al lui Dragnea care, primul lucru făcut după audierea la DNA a fost, aşa cum preconizam aseară, să atace presa care prezintă fapte. Noi nu suntem un trust de presă anti-Dragnea, nici măcar anti-PSD, nici măcar anti-majoritate guvernamentală. Prezentăm excesele. Noi am prezentat nişte fapte. Singura replică de ţinut minte de astăzi a domnului Dragnea este acest atac la Realitatea", consideră Cozmin Guşă.

Dragnea şi declinul PSD

Analistul politic Cozmin Guşă a vorbit şi despre situaţia partidului pe care îl conduce Liviu Dragnea, atrăgând atenţia asupra elementelor din trecut care au dus la situaţia de faţă.

"Eu cred că PSD este într-o stare de perplexitate, mă refer la membrii congresului şi la membri, în număr de câteva mii, pe de altă parte vorbim de o clientelă a lui Dragnea, vedeţi doar oameni cu dosare care îl susţineau luni pe Dragnea la DNA şi care formează majoritatea din Comitetul Executiv care conduce acest partid. Liviu Dragnea fost întotdeauna un om al acestui sistem, a colaborat în interes şi avantaj personal întotdeauna. Evoluţiile sale în campaniile electorale ale lui Geoană şi Ponta, din 2009 şi, respectiv, din 2014, îl arată ca pe un om care şi-a trădat candidaţii. El a fost şef de campanie în ambele campanii şi ambii candidaţi, deşi ambii cu un avantaj major al PSD-ului ca şi reprezentare electorală, au pierdut pe mâna sa şi, atenţie, el totuşi a ajuns preşedintele PSD după o etapă intermediară cu Victor Ponta.

Pentru cei din PSD care ne ascultă, şi cred că sunt destul de mulţi, îmi adresez această întrebare retorică: oare adevărata misiune a lui Dragnea nu este aceea de a distruge PSD? Oare pe fondul acesta al slăbiciunii evidente a Opoziţiei, singura soluţie a unora nu este să folosească o coadă de topor precum Dragnea ca să distrugă PSD? Pentru că acum avem un PSD care nu mai are prestigiu administrativ. Se vorbea înainte despre PSD că e cu baroni, cu oameni ca Mitrea, Dan Ioan Popescu, Hrebenciuc, Năstase, care ar fi foarte lacomi, apropo de devalizarea bugetelor, dar niciodată nu li s-a pus în chestiune autoritatea în conducere şi expertiza profesională", a spus Guşă la Realitatea TV.

"De când e Dragnea preşedinte, se pune sub semnul întrebării şi expertiza profesională a PSD -uitaţi cât de haotice au fost aceste guverne asumate şi cât de haotic au administrat România - şi se pune sub semnul întrebării această unitate în decizie politică a PSD. Toate acestea sub sceptrul aceluia care a participat în calitate de şef de campanie la două înfrângeri consecutive ale PSD şi apoi, ca prin minune, a venit în funcţia de lider.

Şi, dacă vă uitaţi la privirea lui, deasupra acelei mustăţi meşteşugite, gândeşte-te doar că viclenia unui ţăran din Gratia, şi nu o spun în mod peiorativ, nu poate să ţină egal unui posibil lider al unui partid politic, din păcate cam unicul partid pe care îl mai avem. Cred că acest colaboraţionist al sistemului din România are un plan mai sofisticat de salvare personală, în care îi foloseşte pe toţi până în momentul în care îşi vor pierde prestigiul sau se vor scinda", a concluzionat consultantul politic.