Cozmin Guşă, despre situaţia penitenciarelor: Noi aşteptăm soluţii de la viitori puşcăriaşi

Consultantul politic Cozmin Guşă a comentat, în direct la emisiunea Realitatea Românească, moderată de Octavian Hoandră, de la Realitatea TV, pe marginea subiectului legat de situaţia din penitenciarele din România, susţinând că îl "afectează" această situaţie, doarece este implicat "subiectiv".

Cozmin Guşă a precizat, vineri seară, că este implicat direct în acest subiect, deoarece are prieteni care se află în penitenciarele din România, susţinând că politicienii din România se simt jenaţi de acest subiect, deoarece au "statutul de viitor puşcăriaş, conform faptelor".

"Eu o să fac prima dată o declaraţie de interese, ca să nu mai fie la îndoială atitudinea mea faţă de acest subiect şi o să spun că prieteni de-ai mei se află în penitenciare, cum este partenerul meu Maricel Păcuraru. Mă afectează de câţiva ani acest subiect, pentru că sunt legat din punct de vedere subiectiv, în ciuda greşelilor pe care le-au făcut, pentru că îi cunosc şi ţin la ei şi am găsit valori care m-au făcut să ţin la ei şi să rămân alături de ei.

Am vizitat penitenciare atunci când am fost în vizită la ei, am discutat cu miniştri, cu şefi de penitenciare şi înţeleg cu precizie, înţeleg foarte bine ceea ce se întâmplă astăzi. Noi aşteptăm soluţii pentru penitenciare, pentru deţinuţi, de la nişte oameni care sunt în Parlament şi au statutul de viitor puşcăriaş. Să vă gândiţi că dânşii au această jenă că s-ar putea să fie puşcăriaş, conform faptelor, şi acest lucru în loc să-i mobilizeze, dimpotrivă, le crează o stare de jenă, de ezitare de a discuta într-un mod extrem de tranşant şi clar apropo de deţinuţi, de penitenciare, de amnistie şi graţiere sau de personalul din penitenciare.", a precizat consultantul.

Guşă a mai menţionat faptul că politicienilor din România nu le pasă de condiţiile inumane din penitenciare, deşi au prieteni care îşi ispăşesc acolo pedepsele.

"Hai s-o luăm altfel. I-a păsat lui Liviu Dragnea cum a petrecut prietenul lui Ioan Niculae? I-a păsat lui Băsescu sau lui Ponta cum petrece Dorin Cocoş în penitenciar? Nu le-a păsat. Asta e justiţia din România, asta este concluzia, asta au făcut. Eu vorbesc despre ce au făcut în Parlament sau în Guvern pentru a îmbunătăţi situaţia penitenciarelor. Sau vorbim despre Sorin Ovidiu Vîntu care are parteneri ca Tăriceanu, i-a păsat cuiva să îmbunătăţească condiţiile în penitenciare? Toţi cei din penitenciare, că vorbim despre Cocoş, despre Borcea, despre Niculae, despre Sorin Ovidiu Vântu, au făcut şi lucruri bune pentru societatea românească, au avut mii de angajaţi, îi pasă cuiva?

Noi nu vorbim doar despre animale, despre criminali, sunt puţini nevinovaţi în puşcărie. Ştii de unde vine frustrarea? Că cei mai vinovaţi nu sunt în puşcărie. Frustrarea celor care stau în puşcărie de aici vine. Ştiu că sunt vinovaţi, dar cei mai vinovaţi nu sunt în puşcărie, pentru că pot influenţa.

În penitenciarele din România nu este posibilă reeducarea. În penitenciarele din România este posibil un singur lucru: dezumanizarea. Şi nu ne dorim asta. Reţeaua celor din penitenciare este una pe care nimeni nu are cum s-o destructureze astăzi, clanuri de mafioţi care produc bani mulţi în penitenciare şi aşa îşi hrănesc afară reţelele de mafioţi pe care le au. Nu a intevenit nimeni, deşi se ştie. Este protocol între SRI şi penitenciare şi acolo, la nivel de instituţie, se ştie perfect ce se întâmplă acolo. Mai multe decât atât, nu s-au alocat bani şi atunci când s-au alocat bani, s-a uitat că ar fi trebuit să fie şi cheltuiţi şi de la un guvern la altul au rămas în întârziere, condiţiile sunt mai mult decât improprii.

Societatea nu trebuie să le plângă de milă, dar trebuie să le ofere condiţii umane ca să-şi ispăşească greşeala. În penitenciarele din România condiţiile sunt groaznice, mâncarea nu se poate igurgita. Acolo îţi pierzi condiţia umană, mulţi se duc într-un fel şi ies incapabili de a mai fi folositori societăţii.

Întrebarea noastră este de ce nimeni nu intervine. De ce unii se hilizesc la televizor sau se lasă pupaţi pe frunte, vorbesc aici de Băsescu, şi prietenii lor care i-au adus la putere se zbat în această mizerie. De ce Dragnea face aceste jonglerii cu amnistia şi graţierea. Cei care pot fi graţiaţi ar trebui să fie graţiaţi ca să poată fi folositori societăţii româneşti.", a subliniat Guşă.

