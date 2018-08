Cozmin Gușă, dezvăluiri despre mesajele dintre Coldea și Dragnea

Florian Coldea și Liviu Dragnea

Consultantul politic Cozmin Gușă spune că a citit recent o parte dintre mesajele dintre Liviu Dragnea și Florian Coldea, care i-au confirmat toate presupozițiile despre colaborarea dintre cei doi.

O parte dintre complexele lui Liviu Dragnea, spune Gușă, provin din complicitatea lui cu oamenii care au coordonat "statul paralel" până nu demult, inclusiv Traian Băsescu și Florian Coldea:

"Am citit zilele trecute întâmplător pe niște foi de hârtie mesaje între Florian Coldea și Dragnea, mai vechi, mi le-a dat un prieten, nu știu cum a făcut rost de ele. Ei acolo să vedeți discuții între șeful formal al statului paralel de mai demult și cel care deservea statul paralel, bărbieritorul de porci, Liviu Dragnea, e o încântare. Am citit 1% din ce exista acolo dar mi-a confirmat toate presupozițiile despre colaborarea dintre cei doi. Aceste complexe vin din complicitatea lui cu acei oameni și din iresponsabilitatea acelor oameni, cum a fost președintele României, Traian Băsescu, de a trata statul atât de ușor. Ei au crezut că s-au dus la plimbare când au condus statul român sau la devalizat de bugete, apropo de camarila din jurul lui Băsescu și de banii acumulați de foștii șefi din SRI sau alte servicii secrete.. Nu au servit statul român, nu i-a interesat și uite unde am ajuns", a spus Cozmin Gușă, într-o intervenție telefonică la Realitatea TV.

Liviu Dragnea și-a dorit să pună în funcțiune un mecanism al fricii, pornind de groaza lui de închisoare, dar nu a reușit decât să-i enerveze pe români, este de părere consultantul politic.

Cozmin Gușă spune că puterea și Jandarmeria nu au nicio scuză pentru felul în care au acționat și au creat provocatori în mulțime, ca să aibă un un pretext să-i bată pe oamenii pașnici din piață.