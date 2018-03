Cozmin Guşă: Audierea lui Florian Coldea va fi foarte tensionată

"Audierea lui Florian Coldea va fi foarte tensionată", a spus Cozmin Guşă, luni seară, la Realitatea TV. Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat în 13 martie, de la ora 11.00, în Comisia pentru controlul activității Serviciului Român de Informații.

Consultantul politic a intervenit în emisiunea lui Denise Rifai pentru a evidenţia trei elemente foarte importante pentru scena politică românească. De asemenea, Cozmin Guşă a subliniat că în fruntea PSD-ului se află un lider care nu este luminat.

"Când ţara arde şi babele astea de la PSD se piaptănă, e foarte complicat şi scăpăm prin umor, pentru că am ajuns în faza în care un partid care a devenit front, cum este PSD-ul, pe persoană fizică, cu acţiuni la purtător, o situaţie care nu prea mai poate fi comentată. El nu mai contează ca structură şi, chiar dacă risc să fiu mai puţin vesel, ăsta este un lucru fundamental grav, pentru că nu avem un lider luminat. Nu l-a luminat nici şcoala, nici experienţa politică, iar existenţa lui este una cenuşie, gri spre neagră, dacă ne gândim şi la toate lucrurile subterane pe care le face. Sunt, totuşi, trei lucruri foarte importante pe care trebuie să le discutăm, pentru că unul ţine de Coldea, într-adevăr, al doilea ţine de relaţia cu partenerul strategic şi vizita neanunţată de Dragnea şi descoperită de Alex Căutiş, şi a treia ţine de relaţionarea externă şi de ambasadori", a afirmat Cozmin Guşă.

În continuare, consultantul politic a dezvoltat subiectul audierii lui Coldea şi a explicat de ce lucrurile vor fi tensionate. Cozmin Guşă a expus cele două noi planuri apărute.

"Eu am mai comentat audierea lui Florian Coldea şi în afară de faptul că este cel mai important examen public al generalului SRI, în rezervă, este extrem de important apropo de felul în care se va poziţiona public de mâine structura SRI la a cărei nouă consistenţă Coldea a contribuit atât de mult timp. Va fi foarte tensionată această audiere atât din punctul de vedere al celor din Comisie, cât şi din punctul de vedere al lui Coldea, pentru că faţă de toată încărcătura de săptămâna trecută, care se lovea în Congres şi posibilele probleme pe care le-ar fi avut Dragnea în Congres, au apărut două elemente care tensionează mai mult. Primul: amânarea ciudată a audierii, la iniţiativa preşedintelui Comisiei, a acelui băieţel care se rânjea la microfon când anunţa rezultatele alegerilor din PSD, Claudiu Manda, şi n-am folosit întâmplător "băieţel", pentru că are un asemenea gen de atitudine. Deci această amânare ciudată în care ni s-a spus că ar fi vorba de o gripă... Coldea a revenit la câteva ore şi a spus că nici vorbă, că s-ar fi prezentat, dar n-a fost chemat, pune pe un cu totul alt plan discuţiile de mâine, din Comisie, mai ales că Dragnea în acest moment a scăpat de problema Congresului, în care o recunoaştere a lui Florian Coldea, a complicităţii lui Dragnea cu acel stat-parelel ar fi creat mari probleme. Acum s-ar putea ca Dragnea să întoarcă foaia prin oamenii lui de acolo. Al doilea element: apropo de ofensiva anti-SRI. A fost un lucru clar pentru cunoscători la Congres, din partea lui Dragnea, din partea lui Tăriceanu, din partea altora şi felul în care ei se îndreaptă astăzi în a destructura SRI-ul, mie mi se pare de domeniul evidenţei. Rolul lui Coldea, ca om care face încă parte din acea structură, va fi ca într-o menghină. Pe de o parte, presiunea lui Dragnea făcută prin PSD-iştii din Comisie, ca să nu se discute despre acele lucruri care-l avantajau pe el şi dezavantajau colegii, pentru că despre asta va fi vorba, iar pe de altă parte este datoria de general SRI, a lui Coldea, de a discuta despre consistenţa SRI-ului şi a felului în care SRI acţionează, de departe este evenimentul numărul 1 al perioadei şi, prin consecinţă, ele nu vor mai avea influenţă în PSD, pentru că Dragnea s-a asigurat de Congres, de unanimitate, n-are treabă în conducere, o mai duce bine, iar aceste lucruri nu-l vor afecta decât în planul pierderii a unui sprijin la nivelul 2 sau 3 în PSD, care azi nu mai conduce. Dragnea va fi afectat doar dacă mai auzim nişte lucruri surprinzătoare şi noi de la generalul Coldea legate de activitatea din umbră a lui Dragnea", a comentat Guşă.

Cozmin Guşă a analizat cum ar trebui să decurgă vizita lui Liviu Dragnea în SUA, adăugând că Orlando Teodorovici îl va însoţi pe liderul PSD peste Ocean.

"Vizita în Statele Unite pentru conducătorul de facto al României, la partenerul strategic, ar trebui să fie un eveniment greu, adică omul să fie primit minimum de vice-preşedintele Mike Pence şi bineînţeles să fie primit la Pentagon de către generalul Mattis, pentru că asta va fi problematica ce se va discuta, probabil, parteneriatul strategic în plan militar, ăsta e şi motivul pentru care din câte am înţeles Orlando Teodorovici îl va însoţi pe Liviu Dragnea, ca să poate să explice nişte lucruri legate de acest parteneriat şi sunt curios cum va explica Dragnea cum fabricăm noi în România acel armament de care avem nevoie ca să ne apărăm pe acest flanc al NATO. A spus o prostie sau i-a scris cineva o prostie mai mare decât el, care în baza acestei prostii va fi tratat drept amator acolo şi vor fi mult mai puţine urechi care să-l asculte", a afirmat consultantul politic.

Cozmin Guşă a punctat interesul pe care-l au Dragnea şi Tăriceanu legat de numirea lui Cătălin Dancu ambasador în Israel, un interes ce are substraturi complexe.

"Presiunea asta pe care o pun Dragnea şi cu Tăriceanu nu e în regulă, dar această presiunea are un interes particular şi un interes general. Interesul particular este legat clar de numirea lui Cătălin Dancu ca ambasador la Tel Aviv sau poate la Ierusalim, apropo de dorinţa lui Dragnea exprimată public de a schimba sediul Ambasadei, pe modelul lui Trump, pentru că în Israel se vor întâmpla foarte multe lucruri din parea lui Netanyahu şi Dragnea vrea să fie un jucător activ printr-un ambasador personal, care să poată să influenţeze jocul. În plan general, ei vor să-l golească de absolut orice substanţă a funcţiei pe preşedintele Iohannis, pentru că într-un plan simbolic şi de reprezentare a României, preşedintele este cel care numeşte ambasadori, aşa cum dânsul preferă în baza votului şi a recunoaşterii publice pe care i-au dat-o românii. Dragnea şi Tăriceanu, doi oameni care n-au fost aleşi niciodată, niciunde, cu această ilegitimitate publică doresc să forţeze un lucru de mare subtilitate şi esenţă juridică în plan constituţional, pe care n-are rost să-l devoalăm aici, dar dacă vor reuşi, atunci preşedintele Iohannis chiar că va avea probleme, pentru că cedările repetate în faţa acestui cuplu de comici...asta este foarte grav, chiar dacă nu pare foarte spectaculos. Ataşaţii economici au un rol foarte important, iar în limbajul ambasadelor noastre ei se numesc ministru-consilier şi au un rol de adjunct pe fiecare direcţie. Că nu fac mare lucru de mult timp şi că nu generează contracte pentru România e cu totul altceva", a zis Cozmin Guşă.

În încheiere, la rugămintea lui Alex Căutiş, Cozmin Guşă a vorbit despre trădările lui Liviu Dragnea de la alegerile prezidenţiale din 2009 şi 2014.

"În 2009, Dragnea a acţionat în interiorul partidului, dar în favoarea lui Băsescu. A făcut o campanie foarte slabă, rolul lui fiind şef de campanie, iar la final când partidul trebuia să lupte şi să conteste alegerile în mod corespunzător, inclusiv în stradă şi era pregătit PSD-ul să facă acest lucru, Dragnea a fost printre cei care s-au opus, într-adevăr alături de Ion Iliescu, care avea o problemă legată de Geoană. Deci el a făcut un joc anti-Geoană. În 2014, Dragnea este cel care i-a sugerat şi apoi, tot în calitate de şef de campanie, l-a sfătuit pe Ponta, ba chiar l-a presat să nu înfiinţeze acele secţii de vot în străinătate. Lucru de la care lui Ponta i s-a tras, s-a generat acea emoţie publică şi pe baza acestei emoţii, practic, Ponta a fost debalansat în turul II. Omul ăsta a jucat mereu pentru alţii, el este manevrat de prădători externi, pe care nu i-am identificat încă. Până la urmă vom ajunge la o concluzie", a afirmat Cozmin Guşă.