Cod galben de ceaţă densă în Bucureşti şi 17 judeţe

Cod galben de ceaţă densă în Bucureşti

Meteorologii au emis, luni dimineaţa, atenţionări Cod galben de ceaţă densă, valabilă în Bucureşti şi 17 judeţe.

Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie, în Capitală se va semnala ceaţă, fenomen care determină scăderea vizibilităţii, local, sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, îndeosebi în zona preorăşenească.



Până la ora 10:00, în localităţi din judeţele Covasna, Harghita, Teleorman, Ialomiţa, Prahova, Giurgiu, Brăila, Dâmboviţa, Buzău, Ilfov şi Călăraşi se va semnala ceaţă, care va determina scăderea vizibilităţii, local, sub 200 de metri şi, izolat, sub 50 de metri. În judeţele Covasna şi Harghita poate apărea izolat chiciura.



Ceaţa va persista până la ora 9:00 şi în localităţi din judeţele Constanţa şi Mehedinţi, iar până la ora 8:00 în judeţele Cluj, Bistriţa-Năsăud, Alba şi Mureş.