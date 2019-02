Claudia Pavel Cream: vedeta Pro TV, pozele cu ea goală "scăpate" pe net

Claudia Pavel, în vârstă de 34 de ani, este vedeta care acum a intrat în competiţia de la "Ferma", concursul de la Pro TV. "Cream", aşa cum mai este cunoscută cântăreaţa, a avut mare succes la începtul anilor 2000. Galeria Foto.

Pozele cu Claudia Pavel Cream care au scăpat pe net sunt în Galeria Foto.

Claudia Pavel s-a întors în Romania după o experienţă în Statele Unite, unde l-a şi născut pe micuţiul Noah, care acum are 5 ani. Tatăl copilului se numește Jeremy Lewis și este un fost jucător de baschet, iar relația dintre cei doi a ajuns la final din cauza diferențelor culturale, așa cum a povesit Claudia. Totuși, artista a susținut că-l va purta mereu în suflet pe tatăl lui Noah, deoarece pe cei doi îi leagă băiețelul pe care îl au împreună.

"Am plecat în SUA unde m-am îndrăgostit de tatăl copilului meu. Cariera mea era în România, dar am rămas gravidă. Am alăptat doi ani de zile. Copilul meu a fost și este prioritatea mea și cam despre asta este vorba. E un pic mai complicat. Viața mea privată este privată", a povestit Claudia Pavel, care, până să nască, a pozat îndrăăzneţ, chiar aproape goală.

