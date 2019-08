Cine este Tommy Tomescu Joul, organizatorul misterios al protestului din 10 august 2019

Tommy Tomescu, la pregătirile dinaintea protestului din 10 august 2019

Tommy Tomescu Joul, medic dentist român care trăiește și profesează de aproape zece ani la Londra, s-a făcut remarcat în ultimii ani prin implicarea în nenumărate acțiuni civice în Regatul Unit.

Tommy Tomescu, organizatorul protestului "Diaspora pentru România", care va avea loc pe 10 august 2019 în Piața Victoriei, a făcut publice ultimele detalii despre manifestația la care speră să strângă sute de mii de români.

Tommy Tomescu, reprezentant al Grupului de Acţiune Civică Diaspora, a înregistrat cererea pentru organizarea manifestației de sâmbăta aceasta imediat după protestul din 10 august 2018, el explicând că vrea să facă totul legal. Tomescu a obținut în instanță aprobarea mitingului pentru un număr estimat de 250.000 de manifestanți în Piața Victoriei.

Tommy Tomescu a declarat vineri la Realitatea TV că diaspora iese în stradă "pentru pedepsirea vinovaților pentru ce s-a întâmplat pe 10 august 2018, pentru Caracal, Colectiv, mineriade, Revolutie și pentru realizarea unui mediu corect". Alte cerințe invocate de Tomescu: un număr de 300 de parlamantari, vot democratic în diaspora și posibilitatea de "a protesta democratic fără a fi bătut în România".

Tommy Tomescu Joul se prezintă ca apolitic, declarând că nu a făcut parte din nici un partid din România. El și-a făcut un scurt CV al activității de "diasporean":

"Părinții mei sunt din Brașov și Vrancea, eu studiind și calificându-mă ca medic dentist în București. În anul 2007, fiind student, pe timpul vacanței de vară am lucrat în Marea Britanie în construcții și curățenie, pentru a vedea pe cont propriu cum este să lucrezi și să trăiești în Marea Britanie.

În anul 2010, m-am reîntors definitiv în Marea Britanie și am început să lucrez ca asistent de stomatologie până în momentul în care Colegiul Medicilor Dentiști din Marea Britanie a procesat documentele de recunoaștere a calificării mele ca medic dentist.

Din aprilie 2011, încep să lucrez ca medic dentist în Regatul Unit al Marii Britanii. Din Iunie 2011 până în anul 2014, mi-am desfășurat activitatea și ca Asistent Universitar la King's College London Dental Institute", și-a făcut o scurtă prezentare Tommy Tomescu pe site-ul Patreon, unde a încercat să obțină finanțare pentru mitingul din 10 august.

Tommy Tomescu s-a implicat în mai multe acțiuni civice în Regatul Unit: în 2013 a înființat împreună cu alți colegi Societatea Dentară Română din Regatul Unit – RDSUK – The Romanian Dental Society in the United Kingdom, devenind președinte al acesteia.

Tot în 2013, Tomescu a constituit Alianța Împotriva Discriminării Românilor și Bulgarilor - Alliance Against Romanians and Bulgarians Discrimination, ca urmare a campaniei negative din presă la adresa românilor și bulgarilor din Marea Britanie.

La 1 ianuarie 2014, când s-a deschis piața muncii din UK pentru români, Tommy Tomescu, în calitate de co-președinte al Alianței Împotriva Discriminării Românilor și Bulgarilor a mers la aeroportul din Londra unde a discutat problema campaniei negative împotriva românilor cu parlamentarul Keith Vaz și primul român sosit, „invadatorul" Victor Spirescu.

Tommy Tomescu a participat la mai multe confruntări media cu parlamentari britanici care au încercat reintroducerea restricțiilor pentru românii din Regatul Unit.

În aprilie 2014, Tomescu a înființat Partidul Europenilor (Europeans Party - UK), împreună cu alți cetățeni europeni de națiuni diferite din Regatul Unit, "pentru a putea să îi facem anticampanie extremistului Nigel Farage în timpul alegerilor Europarlamentare".

Tot în 2014, Tommy Tomescu a depus plângere penală la secția de poliție împotriva lui Nigel Farage pentru că extremistul britanic a declarat că nu trebuie să existe români pe strada lui. Tomescu a dat multiple interviuri în presa românească și britanică.

Tommy Tomescu a fost primit, vineri, de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, întâlnirea având ca scop "stabilirea măsurilor necesare pentru ca manifestația să se desfășoare în condiții de siguranță pentru participanți".

Dat fiind că în Capitală se anunță temperaturi ridicate, organizatorul a solicitat ca Primăria Capitalei să pună la dispoziție apă potabilă pentru participanți. Primarul General a aprobat această cerință, DGASMB urmând să asigure 10.000 de sticle de apă îmbuteliată (PET) și 4.000 de l de apă potabilă.

Grupul Diaspora Pentru România are 75 de revendicări, incluzând:

- Finalizarea anchetelor și judecarea violențelor din 10 august 2018, din timpul Revoluției și Mineriadelor;

- Implementarea numărului maxim de 300 de parlamentari și a proporționalității acestora;

- Implementarea punctului 8 de la Timișoara într-o formă legală și actualizată;

- Reinstituirea libertății de exprimare prin modificarea legii adunărilor publice ce permite în acest moment abuzul autorităților;

- Centrele Comunitare Românești din diaspora;

- Modul de desfășurare a alegerilor, repatrierea, traficul transfrontalier în scopul exploatării sexuale și discriminarea copiilor români din Austria;

- Demararea anchetei privind actele false și infracțiunile membrilor Consiliului Românilor de Pretutindeni.