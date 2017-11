Cele mai bune soţii din zodiac. Toţi bărbaţii visează la o astfel de femeie lângă ei!

Orice barbat isi doreste sa aiba alaturi femeia perfecta, cu care sa se inteleaga de minune pe toate planurile, astfel incat sa aiba o casnicie de invidiat. Cele mai bune neveste sunt cele care stiu cum sa se imparta perfect intre serviciu si casa, astfel incat sa nu o neglijeze pe niciuna dintre ele. Sunt acele femei tolerante, intelegatoare, iubitoare, pricepute intr-ale gospodariei, inteligente si foarte bune mame.

Cat de greu sunt de gasit astfel de femei numai bune de luat de sotie? Ei bine, ele sunt nascute cu precadere in urmatoarele 3 zodii:



Rac



Femeia Rac este intruchiparea sotiei perfecte. Barbatilor nu le lipseste nimic alaturi de ea si isi pot lua grija de la toate problemele gospodariei, caci are cine sa le rezolve.



Taur



Barbatii care isi doresc alaturi o femeie foarte inteligenta, dar si foarte sensibila trebuie sa caute una nascuta in zodia Taur. Aceasta femeie stie cum sa se imparta in mod echilibrat intre cariera si familie, este manierata, ceea ce inseamna ca nu isi va face niciodata de ras partenerul, este frumoasa si descurcareata, o buna gospodina si cu sentimente durabile.



Capricorn



La prima vedere, femeia Capricorn este rece si distanta. Barbatii care ajung sa patrunda in spatiul sau intim vor cunoaste o femeie pasionala, rationala, inteligenta, gata mereu sa rezolve chiar si cele mai dificile probleme. Poate tine cu succes pe umerii sai o gospodarie, o afacere si copii, facandu-si in acelasi timp si familia fericita, scrie ele.ro.