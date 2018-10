Cele 3 zodii care vor avea un noiembrie plin de noroc. Totul le merge strună!

Ghinionul ocoleste aceste trei zodii pana in decembrie.

Rac

Vei avea o luna plina de surprize, creativitate si pasiuni aprinse. Dupa 9 noiembrie, sanatatea ta se va imbunatati si vei cunoaste o persoana noua care iti va schimba viata. Ai multa energie iar rezultatele muncii tale incep sa se vada.



Leu

S-a incheiat sezonul tristetii pentru tine. Incepe o luna plina de bucurie, distractie si romantism. Esti creativa si simti energia in fiecare aspect al vietii tale. Acesta este anul tau, iar in noiembrie pot face tot ce iti propui, scrie girly.ro.

Sagetator

In luna noiembrie vei incepe calatoria vietii tale. Vei avea parte de noroc, abundenta si expansiune. Vei primi ajutor exact in zonele din viata ta in care ai cea mai mare nevoie.