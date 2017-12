FOTO EXPLICATIE: Ceaiul care îți curăță ficatul. Efectele se văd după doar 7 zile

Turmericul este un condiment extras din rădăcina plantei de Curcuma longa și este întrebuințat în alimentație și în medicină pentru a trata o serie de afecțiuni. Acesta conține curcuminoide, substanțe biologice active care se găsesc în curcumina și care au proprietăți antioxidante puternice.

Curcumina conţinută de turmeric este un fitonutrient cu adevărat extraordinar şi are proprietăţi remarcabile, fiind recunoscută în primul rând pentru efectul sau anti-cancer. Curcumina împiedică răspândirea şi înmulţirea celulelor tumorale, dar şi transformarea celulelor normale în celule canceroase.



În acelaşi timp, curcumina inhibă sinteză unei proteine despre care se crede că este răspunzătoare de formarea tumorilor. Totodată, ajută corpul să distrugă celulele canceroase modificate, împiedicându-le astfel să se răspândească în organism. Ceaiul de turmenic are efecte miraculoase în tratarea foarte multor afecțiuni.



Cum prepari ceaiul de turmenic:



Ingrediente:



– 2 linguriţe de turmeric

– 1 linguriţă de scorţişoară

– 2 ligurite de ghimbir

– o jumătate de ceaşcă de lapte de cocos

– un vârf de cuţit de piper negru

– 2 linguriţe cu miere

– o linguriţă de extract de vanilie

– apă clocotită



Se umple aproape o jumătate de cană cu apă clocotită şi se adaugă turmericul şi ghimbirul în ea. Acoperiţi cană şi lăsaţi 10 minute la infuzat. Apoi puneţi scorţişoară, piperul, vanilia, mierea şi laptele de cocos, amestecând bine.



Consumați zilnic acest ceai timp de 7 zile, iar după această detoxifiere vă veţi simţi mult mai bine decât aţi crezut. Reţeta de ceai de turmeric are multe efecte benefice, dar cel mai important este că va revitalizează ficatul.