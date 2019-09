Cea mai ciudată fobie de care nu știai, dar care te poate afecta oricând

Ce simți când te uiți la o imagine cu multe guri mici? Ei bine, dacă ți se întoarce stomacul pe dos și te ia cu amețeală, atunci cu siguranță suferi de tripofobie – frica irațională de găuri care afectează aproximativ 16% din populația lumii.

Câțiva oameni de știință au descoperit că mare parte din vină o au pupilele. Mișcarea involuntară a ochilor este cea care provoacă un dezgust, nu frica în sine. „Oamenii sunt deranjați atât de mult de vederea acestor lucruri, încât nu pot sta în jurul lor", explică Stella Lourenco, psihologul Universității Emory, al cărui laborator a efectuat studiul. „Fenomenul, care are probabil o bază evolutivă, poate fi mai obișnuit decât ne dăm seama".

Însă, cercetătorii nu recunosc tripofobia ca o fobie reală, ci mai degrabă spun că ar fi vorba despre o aversiune care a fost consemnată prima oară prin anul 2005, adică înainte de a exista internetul. „Fobia aceasta nu este o boală oficială, ea nefiind listată în Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders", a zis psihologul Arnold Wilkins, de la University of Essex.

Cu toate astea, studiile de până acum arată că până la 10% din oameni au parte de simptome precum anxietate, greață și senzația de furnicături sub piele când văd anumite imagini în care apar grupări neregulate de găuri sau excrescențe.

Pentru a testa cum anume reacționează oamenii atunci când văd o imagine care prezintă mai multe găuri mici, Wilkins împreună cu echipa sa, au comparat imaginile care declanșează tripofobia în oameni cu imagini în care apar animale veninoase. Astfel, au descoperit o o distribuție similară a petelor, găurilor și contrastelor în cele două tipuri de imagini. Tocmai de aceea, au venit cu teoria că fobia ar putea să își aibă rădăcinile în aversiunea ancestrală a oamenilor față de creaturi otrăvitoare. „Eviți lucrurile care te-ar putea răni", a explicat Wilkins.

Sursa