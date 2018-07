Ce să NU încălzeşti în cuptorul cu microunde

Cuptorul cu microunde a devenit un obiect tot mai folosit in bucatarie, avand in vedere ca el economiseste timp si usureaza treaba. Din pacate, in jurul lui au aparut de-a lungul timpului tot felul de controverse legate de pericolul pe care il reprezinta pentru sanatatea organismului si despre alimentele si recipientele pe care nu ar trebui sa le incalzesti in el din diferite motive.

Afla care sunt ele si in ce constau riscurile!



1. Ouale nu ar trebui niciodata fierte in cuptorul cu microunde, mai ales daca iti place sa le mananci tari. Exista mari sanse ca ele sa explodeze in el, ceea ce inseamna ca vei pierde mult timp pentru curatenie, dar se poate strica si produsul.



2. Laptele pentru bebelus. Nu este cea mai buna solutie sa incalzesti biberonul cu lapte in cuptorul cu microunde. Specialistii au descoperit ca prin aceasta modalitate substantele nutritive sunt afectate, iar recipientul din plastic poate degaja chimicale extrem de periculoase pentru organism. In aceasta categorie se incadreaza si caserolele din plastic.



