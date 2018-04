Ce boli pot ascunde palmele roşii

Multe persoane au palmele rosii deseori, insa nu acorda suficienta atentie acestei probleme. Se pare totusi ca acesta este un semn pentru o serie de afectiuni grave, care iti pot pune viata in pericol. Stiai ca palmele rosii pot fi semnul cirozei hepatice?

Palmele pot fi asemanate cu o harta a organismului uman, harta care reflecta starea noastra de sanatate. Vasele dilatate, degetele umflate sau culoarea ciudata a pielii palmelor sunt semne ca ceva este in neregula in corpul tau si trebuie sa faci de urgenta o vizita la medic.



Daca ai palmele rosii in mod frecvent, cel mai probabil ai o afectiune hepatica ce trebuie tratata cat mai rapid. Ficatul nu poate face fata anumitor substante si elibereaza o serie de hormoni care dilata vasele de sange si provoaca inrosirea palmelor.

Aceasta roseata este cauzata in unele cazuri si de inflamatii. Inflamatiile sunt semne ale artritei reumatoide sau ale altor boli asemanatoare. Daca pe langa roseata palmelor ai dureri de incheieturi si flaxibilitate redusa, trebuie sa faci un control cat mai curand.

Traumatismele minore la nivelul palmelor indica prezenta altor afectiuni ale ficatului sau chiar a unor boli de sange si ar trebui sa iti dea de gandit, scrie bzi.ro. Daca acestea sunt insotite de mancarimi suparatoare, este posibil sa suferi de litiaza biliara.