Ce a uitat Tăriceanu să spună despre vizita la Comisia Europeană. Timmermans l-a făcut KO

Tariceanu, făcut KO de Timmermans

Şeful Senatului Călin Popescu Tăriceanu s-a întâlnit joi cu vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, şi s-a grăbit să comunice în ţară, într-un comunicat stufos, ce mesaje dure, intransigente i-a transmis acestuia despre "statul paralel" din România. Tăriceanu a uitat să menţioneze şi ce răspunsuri a primit de la numărul 2 în CE, iar concluzia este simplă: tentativa de manipulare a fost demontată a doua zi.

Numărul doi din Comisia Europeană, prim-vicepreședintele Frans Timmermans, i-a spus președintelui Senatului de la București, Călin Popescu Tăriceanu, că executivul de la Bruxelles este îngrijorat de schimbarea legislației justiției și a codurilor penale din România, se arată într-o informare de presă a Comisiei Europene, transmisă vineri.

„Prim-vicepreședintele Comisiei Europene a fost informat de președintele Tăriceanu despre ultimele evoluții din Parlamentul României, și anume reformele judiciare și ale codurilor penale. Noi, precum și alți parteneri internaționali și statele membre, am subliniat în repetate rânduri că lupta împotriva corupției și asigurarea unui sistem judiciar independent și profesionist sunt de o importanță capitală. Prim-vicepreședintele a reiterat faptul că Comisia continuă să urmărească îndeaproape și cu îngrijorare reformele judiciare și codurile penale din România", a informat Comisia Europeană.

Comisia Europeană confirmă şi întăreşte, în acest fel, mesajul celor 12 ambasade occidentale cu privire la modificările codurilor penale, mesaj ignorat de liderii PSD şi ALDE.

De asemenea, Comisia l-a contrazis pe Tăriceanu, arătând că Mecanismul de Cooperare și Verificare pe Justiție se bazează pe criterii care nu s-au modificat și care nu au fost încă îndeplinite de România., potrivit Hotnews.

Tăriceanu, ignorat total de nr.2 din Comisia Europeană

Conform unui comunicat transmis de partea română a discuțiilor, Tăriceanu "a prezentat pe larg efectele negative generate de protocoalele dintre Serviciul Român de Informații și instituțiile din Justiție: atât din perspectiva deturnării luptei anti-corupție, cât și din perspectiva derapajelor în protecția drepturilor și libertăților cetățenilor și a dreptului fundamental la un proces echitabil".

Tăriceanu și-a exprimat încrederea că va exista, din partea Comisiei Europene, un mesaj public de condamnare a protocoalelor. Nu știm până la această oră care a fost poziția adoptată de Timmermans, în condițiile în care Tăriceanu ne informează numai despre mesajele pe care le-a transmis domnia sa, nu și cu privire la mesajele primite de la Bruxelles.

Parafrazând metafora alergătorului de maraton care mai are doar 100 m până la linia de final, menționată de prim-vicepreședintele Comisiei Europene cu ocazia vizitei sale la București de la 1 martie a.c., dl Călin Popescu-Tăriceanu a afirmat: "România s-a înscris într-un maraton și de fiecare dată când s-a apropiat de linia de final s-au schimbat regulile și a trebuit să o luăm de la capăt. Am început cu patru recomandări și acum avem 12. Prin urmare am alergat de trei ori maratonul și ni se cere să mai alergăm o distanță suplimentară. Pe de o parte, cred că mecanismul riscă să devină ineficient, iar pe de altă parte, cred că a sosit timpul să recunoaștem că MCV-ul și-a îndeplinit scopul și să fie ridicat."

Înaltul demnitar român a arătat faptul că Parlamentul, ca for legislativ și reprezentativ suprem, este instituția care are legitimitatea și responsabilitatea de a acționa pentru a se asigura că astfel de practici nedemocratice nu se vor mai repeta, respectiv să adopte legi care asigură independența Justiției și respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor.

În acest context, a subliniat faptul că modificările legislative în domeniul justiției, inclusiv modificarea Codurilor Penale, vor fi puse în acord deciziile Curții Constituționale a României, cu directivele europene referitoare la prezumția de nevinovăție și dreptul la un proces echitabil, precum și cu recomandările Comisiei de la Veneția.

Președintele Senatului și-a exprimat totodată îngrijorarea față de amânarea de către Președintele Klaus Iohannis, și în fapt refuzul său, de a pune în practică decizia recentă a Curții Constituțional