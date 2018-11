Cât de des se pot face radiografiile la plămâni?

Radiografia, tomografia computerizata si PET/CT-ul fac posibile observarea detaliata a organelor si identificarea eventualelor tumori. Astfel de investigatii trebuie facute doar atunci cand nicio alta analiza nu poate oferi informatiile necesare cu privire la starea de sanatate a pacientului. Estimarea beneficiilor si a riscurilor apartine medicului specialist care decide investigatiile respective.

Pentru ca putini medici tin cont de numarul iradierior la care a fost expus anterior un pacient se ajunge de multe ori la situatia in care un bolnav sa repete de mai multe ori o radiografie. De asemenea, unii solicita ei insisi astfel de investigatii fara un consult medical inainte.

Însă, efectuarea la intamplare a unor astfel de investigatii iradiante este periculoasa, deoarece fiecare radiografie si fiecare tomografie computerizata determina modificari ireversibile in corp. Astfel, cu cat facem mai multe analize iradiante, cu atat modificarile din organism sunt mai importante.

Specialistii in imagistica medicala sustin ca putem face cel mult doua investigatii cu raze X pe an.

"Radiografiile trebuie facute cu o anumita ritmicitate, una la sase luni, pentru ca sa nu se sumeze dozele de raze X. Noi si in mod obisnuit primim radiatii X din mediul ambient. De aceea, daca facem mai des radiografii, pot aparea modificari structurale celulare care pot avea ca punct final, in cel mai rau caz, aparitia unei forme de cancer. Bineinteles, acest lucru se poate intimpla doar daca facem foarte multe radiografii intr-un timp scurt", sustine prof.dr. Dragos Negru, de la Spitalul "Sf. Spiridon" Iasi, conform sanatate.bzi.ro.

Radiografie. Contraindicatii

Gravidele nu ar trebui sa fie investigate cu raze X. In cazuri extreme s-ar putea face in trimestrul trei de sarcina, in primul trimestru, atunci cand se formeaza organele fatului, fiind complet excluse. Asta deoarece radiatiile X pot determina modificari structurale celulare, cresc riscul de avort spontan, de malformatii congenitale sau anomalii cerebrale, precum retard mintal.

De asemenea, copiii cu varste pana in zece ani, ar trebui feriti de astfel de investigatii. Acestia trebuie sa faca cit mai putine radiografii, mai ales daca sunt in perioada de cu protectie a organelor genitale, a ochilor si a tiroidei. Aceasta protectie se realizeaza prin acoperirea cu sorturi speciale cu plumb.

Femeile mai tinere de 40 de ani au interzis la mamografii, pentru ca doza de radiatii emisa nu e de neglijat si le poate afecta fertilitatea.

Radiografie. Semnele iradierii excesive

Organismul suporta dozele mici de raze X, insa cantitatile mari produc deficiente celulare si alterari functionale. ADN-ul este tinta preferata a radiatiilor, de aceea pot aparea mutatii genetice. Efectele lor pot sa apara la intervale diferite, de la cateva ore la cativa ani.

Unul dintre primele semne ca am fost expusi la un nivel ridicat de radiatii X este caderea inexplicabila a parului. De asemenea, daca dupa o radiografie, tomografie computerizata prezentam pigmentari sau depigmentari ale pielii ori iritatii ale ochilor, este posibil sa fi fost expusi la un nivel ridicat de raze X.

Iradierea excesiva mai poate cauza si atrofie si scleroza cutanata, conjunctivite, cataracta, modificari in tesutul hematopoietic din care se formeaza celulele sangvine (hematiile, leucocitele si trombocitele). Riscul de a dezvolta cancer in urma expunerii la radiatii este destul de mic, potrivit specialistilor, dar nu trebuie exclus. Efectele iradierii depind de mai multi factori: doza de radiatii, frecventa expunerii, organul expus, dar si varsta pacientului.