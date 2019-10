Castel celebru făcut scrum VIDEO

Edificiul reprezintă unul din principalele componente ale unui complex istoric din perioada regatului Riukiu, locuit încă din secolul al XV-lea.

Structura din lemn distrusă de incendiu a fost reconstruită după cel de-al doilea război mondial.

Flăcările uriașe au mistuit tot castelul iar fumul s-a putut vedea de la zeci de kilometri. Motivele incendiului nu au fost identificate deocamdată.

