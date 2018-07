Cuptoare și plite la reduceri incredibile

Dacă sunteți în căutarea unor cuptoare și plite încorporabile, în acest articol vă recomandăm câteva modele foarte atractive și ca preț, pe care le puteți găsi și în oferta CEL.ro.

Pachet promo: Cuptor incorporabil Zanussi ZOB442X, Electric, 60 l, 3 Functii, Grill, Clasa A, Inox + Plita incorporabila Zanussi ZGG67412XA, 4 Arzatoare Gaz, Inox.

Pachet promo: Cuptor incorporabil Arctic AROIE21300C, Electric, Multifunctional, Curatare catalitica, 66 l, Clasa A, Inox + Plita incorporabila Arctic ARBG64120SX, Gaz, 4 Arzatoare, Aprindere electrica, Inox. Asigura o coacere uniforma a alimentelor printr-o circulare fortata a aerului cald în compartimentul cuptorului, în conditii optime. Astfel, preparatele tale vor fi gatite perfect, indiferent de timpul de gatire necesar fiecarei retete. Asigura curatarea rapida a cuptorului printr-un panou absorbant, care atrage automat grasimea si vaporii rezultati în urma gatirii, fara a mai necesita interventia ta.

Pachet promo: Cuptor incorporabil Whirlpool AKP 745 IX, 65 l, Clasa A, Multifunctional, 8 functii, Autocuratare hidrolitica, Ghidaje telescopice, Butoane retractabile Grill, Decongelare, Inox Antiamprenta + Plita incorporabila Whirlpool iXelium Estetica Ambient GMA 6422 IXL, Gaz, 4 Arzatoare, 60 cm, Gratare fonta, Inox iXelium. Metode de gatit multiple. Datorita caracteristicilor Multifunction 8 ai optiuni de gatire flexibile, astfel incat vei avea un preparat perfect indiferent de reteta. Datorita tehnologiei SmartClean poti curata cavitatea cuptorului economisind timp, energie si protejand mediulinconjurator. In doar 30 minute vei beneficia de cel mai curat cuptor avut vreodata. In plus, nu este nevoie utilizarea unui detergent agresiv.

Oferte de la Beko sau Arctic

Pachet promo: Cuptor incorporabil Arctic AROIM24500BC, Electric, Multifunctional, Curatare catalitica, 71 l, Clasa A+, Negru + Plita incorporabila Arctic ARSGN64120S, Gaz, 4 arzatoare, Aprindere electrica, Sticla Neagra. Asigura o coacere uniforma a alimentelor printr-o circulare fortata a aerului cald în compartimentul cuptorului, în conditii optime. Astfel, preparatele tale vor fi gatite perfect, indiferent de timpul de gatire necesar fiecarei retete.

Pachet promo: Cuptor incorporabil Beko BIM25300XM, Electric, Multifunctional, 71 l, 8 Functii, Clasa A, Autocuratare catalitica, Sticla neagra + Inox + Plita incorporabila Beko HISG64220S, Gaz, 4 arzatoare, Aprindere electrica, Sticla Neagra.

Pachet promo: Cuptor incorporabil Electrolux EOA3400AOX, Electric, 72 l, Clasa A, Curatare catalitica, Inox + Plita incorporabila Electrolux EGH6343BOX, gaz, 4 arzatoare, 60 cm, Aprindere electrica, gratare fonta, Inox.

Oferte Whirlpool

Pachet promo: Cuptor incorporabil Beko BIG22102X, Gaz, 66 l, Clasa A, Timer, Rotisor, Grill gaz, Inox + Plita incorporabila Beko HIMG64223-1SX, 4 Arzatoare gaz, Inox.

Pachet promo: Cuptor incorporabil Whirlpool AKZ 6230 NB, Electric, 6th Sense, MF16, 65 l, Clasa A+, Autocuratare catalitica, Design Absolute, Negru + Plita incorporabila Whirlpool AKT 6414 NB, Cristal, Gaz, 4 Arzatoare, Aprindere electrica, Sticla Neagra.

Pachet promo: Cuptor incorporabil Hotpoint FA4 841 JC IX HA, Multifunctional, 8 Functii, autocuratare catalitica, 71 l, 60 cm, Clasa A+, Inox + Plita incorporabila Hotpoint PKL 641 IX HA, Gaz, 4 Arzatoare, Aprindere electrica integrata, Inox.

Pachet promo: Cuptor incorporabil Whirlpool AKZ 6220 IX, Electric, 6th Sense, MF16, 65 l, Clasa A+, Curatare SmartClean, Design Absolute, Inox Antiamprenta + Plita incorporabila Whirlpool iXelium Estetica Ambient GMA 6422 IXL, Gaz, 4 Arzatoare, 60 cm, Gratare fonta, Inox iXelium. Sistemul puternic de convectie elimina necesitatea preincalzirii, care ajuta la economii de pana la 25% din timpul de preparare si pana la 20% energie. La selectarea unei functii traditionale si la setarea timpului si a temperaturii dorite, interfata inteligenta pentru utilizator ofera consumatorului optiunea de a activa sau nu faza de preincalzire; implicit, preincalzirea nu este setata.