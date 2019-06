Beneficiile ceaiului de flori de sânziene. Miracolul neștiut din ceașcă

Plantele medicinale sunt recomandate pentru tratarea foarte multor boli, acestea având proprietatea de a regenera organismul și de a elimina toxinele. Florile de sânziene sunt folosite pentru tratarea unor afecțiuni multiple, iar ceaiul obținut din această plantă reprezintă leacul pentru bolile de ficat.

Sărbătoarea Sânzienelor reprezintă un moment foarte important pentru credincioși, iar de aceasta se leagă o serie de superstiții și obiceiuri. Un astfel de obicei face referirea chiar la florile de sânziene. Cunoscute pentru proprietățile lor terapeutice, se spune că acestea au un efect și mai mare dacă sunt culese în noaptea de Sânziene, motiv pentru care acest obicei este păstrat în foarte multe zone din țară.

Sânzinele sunt plante de culoare galbenă, cu un parfum ușor dulceag, dar care au un gust foarte amar.

Beneficiile ceaiului de flori de sânziene

Ceaiul de flori de sânziene este un bun diuretic, are un ușor efect laxativ, antispastic și depurativ. În plus, aceasta poate fi folosit și sub forma unui sedativ ușor, dar și pentru efectele pe care le are în reducerea reumatismului și a infecțiilor urinare.

Ceaiul obținut din florile de sânziene este un leac magic pentru bolile de ficat, pancreas sau splină. În plus, aceasta tratează și afecțiunile care apar la nivelul sistemului nervos sau la nivelul rinichilor și este benefic și pentru persoanele care prezintă afecțiuni ale tiroidei.

Cum se prepara ceaiul de flori se sânziene?

Ceaiul de flori de sânziene este foarte ușor de preparat. Pentru acesta este nevoie de 250 ml de apă și o lingură de plantă. Amestecul obținut se lasă acoperit timp de 8 ore, apoi se strecoară și se consumă pe stomacul gol. Cura cu ceai de flori de sânziene implică consumul a trei căni de ceai pe zi, cu jumătate de oră înainte de masă.