Contre Băsescu-Tăriceanu: ”Ce naiba te mai bagi!?"/"Nu am de gând să rup coaliţia!"

Fostul preşedinte Traian Băsescu susţine că principalul obiectiv al lui Călin Popescu Tăriceanu este de a ajunge candidat la preşedinţie, în defavoarea lui Liviu Dragnea, cu iluzia că va câştiga.

Din acesată perspectivă, a explicat Băsescu, se explică şi tensionarea relației cu partenerul de guvernare Liviu Dragnea.

”El trăiește o iluzie, visează la președinție. E de-o seamă cu mine, are 67 de ani. Ce naiba, te mai bagi la președinție într-o țară grea? România e o țară grea. I se pare că acum ar avea șanse mai mari, eu cred că nu are. Aspirațiile omului nu i le poți tăia. E într-o situție dificilă, dar va lua decizia care îi convine lui. El nu are nicio convingere că va fi declarat candidatul alianței PSD-ALDE.”, a afirmat Traian Băsescu la postul public de televiziune.

Scenariul lui Băsescu a fost contrazis de Tăriceanu, tot într-o emisiune TV. "Nu am de gând, nu am avut de gând și nu voi avea de gând să rup coaliția. Același lucru cred că îl împărtășește și colegul meu, domnul Liviu Dragnea. De unde a pornit acest lucru? După consultările de la Cotroceni și pozițiile avute ca urmare a acestor consultări a pornit această temă a ruperii coaliției”, a declarat preşedintele Senatului la un post de teleziviune.

sursă foto: informatica.ro