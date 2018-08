"Băgați șobolanul în cușcă". Secretul lui Dragnea, divulgat de un fost șef ANAF

România se află pe marginea prăpastiei după ce "sluga" lui Liviu Dragnea de la Interne a ordonat să fie înăbușită cu violență manifestarea publică pașnică a românilor din diaspora, spune fostul șef ANAF, Gelu Diaconu.

Doar mobilizarea civică ne mai poate readuce în lumea civilizată, crede Diaconu, care este sigur că "sfarsitul sobolanului este aproape":

"Bagati sobolanul in cusca. Altfel va da foc la tara!

S-au scris mii de pagini despre un individ de anvergura judeteana, incult, veros si smecher.

Libidinos cu mai marii zilei, cu Statul lui Paralel, pe care i-a folosit cocotandu-se in functii de partid si de stat.

A inteles repede ca, daca ai o masa de votanti asistati social, si le dai ceva in plus, votul lor il vor putea face intangibil.

Si-a pus sute de apropiati in functii, de regula executanti incompetenti si captureaza PSD-ul, Parlamentul, Guvernul.

O negociaza si pe ma-sa numai sa ramana la putere si sa aiba la dispozitie forta institutiilor statului: Curtea de Conturi, ANAF, ASF, Politie, Jandarmerie, toate organismele de control a masei de manevra a celor saraci cu duhul.

Toti prostii sunt pusi la butoanele statului ca sa-l scape de belelele trecutului lui de baron: Teldrum, Belina, angajari fictive, etc. In frunte cu rusinea nationala Dancila!

Ieri insa a intrecut masura: sluga lui de la interne a ordonat sa se inabuse cu violenta o manifestare publica pasnica. Daca nu vom scapa de acest paranoid bolnav de putere, Romania va fi la marginea prapastiei.

Sobolanul e in stare de orice. A dovedit-o!

Doar mobilizarea civica ne mai poate readuce in lumea civilizata.

Sunt sigur ca sfarsitul sobolanului este aproape", a scris Gelu Diaconu pe Facebook.

DNA a dispus recent clasarea acuzaţiilor faţă de fostul şef ANAF, Gelu Diaconu, în dosarul ce viza fapte de corupţie în legătură cu cheltuirea fondurilor europene destinate integrării sociale a persoanelor de etnie romă, deoarece fapta nu există.