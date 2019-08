Audieri bombă la DIICOT în cazul crimelor de la Caracal

Continuă audierile în cazul crimelor din Caracal. Nicușor Oacă și Remus Rădoi, doi afaceriști controversaţi din zonă, sunt așteptați în fața anchetatorilor. Trebuie să dea explicații după ce comisarul-șef Nicolae Alexe, fostul număr doi la IPJ Olt, a luat legătura cu Remus Rădoi pentru a-i cere ajutor să o găsească pe Alexandra. Doar că acesta s-ar fi folosit de polițiști și le-ar oferit trei piste false pentru a se răzbuna pe inamicul său, Nicușor Oacă.

Omul de afaceri Remus Rădoi a ajuns, marți, la Poliția Caracal, acolo unde urma să fie audiat în cazul răpirii Alexandrei Măceșanu. Din motive necunoscute, audierea lui Remus Rădoi, programată pentru marți, la sediul Poliției Caracal, a fost reprogramată. Anchetatorii i-au comunicat bărbatului că vor reveni cu o dată când va fi întrebat despre modul în care a ajutat polițiștii când a dispărut Alexandra Măceșanu.

Rădoi a fost contactat de adjunctul IPJ Olt pentru a găsi mașina lui Gheorghe Dincă.

"Am fost sunat mai devreme și am fost anunțat că voi fi audiat. Voi vorbi despre tot ce mă vor întreba. Eu o sa le ofer informațiile necesare.



Cred că de-a lungul timpului poliția a văzuta că oferim informații exacte. Consider lipsit de profesionalism dacă a apelat doar la noi și nu a folosit și alte surse de informații interne", a declarat Rădoi.

"Consider lipsit de profesionalism dacă dânsul a purces doar la acele informații de la noi și nu a apelat la metodele clasice pe care dânșii le au în sensul de a verifica în baza de date a poliției și de a cere informații și la surse interne", a spus Rădoi.

Omul de afaceri mai spune că are informații potrivit cărora poliția din Caracal ar sprijini clanurile de interlopi.

„Cel puțin în două dăți, unul din șefii poliției Caracal a sunat telefonic pe unul din membrii grupării și l-a informat cu privire la informațiile pe care eu le dădeam în cadrul unor anchete. Într-o altă situație, un domn de la DIICOT a fost sunat de membrul unui clan și i-a confirmat că într-adevăr au un dosar în lucru la DIICOT, lucru care vă dați seama trebuia să fie strict secret și nu trebuia să fie știut. La fel, domnul procuror Călina Ionuț ne-a făcut o confesiune cu privire la faptul că Dumitru Dumitru, șeful DIICOT, ar fi stat de vorbă cu domnul Mirea Nicolae (fost șef Poliția Caracal, n.r.) înainte de descinderi spunându-i despre dosar - este afirmația dânsului. În același sens am asistat la o discuție, de fapt unul din polițiști mi-a reprodus cum înainte de o descindere la un infractor acasă, domnul Mirea Nicolae îl înștiințase pe acel infractor că urmează să aibă loc percheziția”, a spus Rădoi.

Sursa citată a mai spus că informațiile furnizate de acesta au ajutat, în 2012, la destructurarea rețelei infracționale care se ocupa cu traficul de minore. De asemenea, Rădoi ar mai fi furnizat informații autorităților.

„Da, am primit răspunsuri (din partea anchetatorilor, n.r.), mi s-a confirmat că ceea ce arătam eu acolo a fost verificat și din sursele dumnealor interne, respectiv din informații de la DGPI și din alte servicii, mi s-a adus la cunoștință că s-a început un dosar la DGA Central, care a fost preluat de DGA Olt cu privire la lucrătorii de poliție care erau implicați în aceste situații, dar mi s-a adus la cunoștință și de către DIICOT central că dosarul de la Slatina vizavi. de care eu arătam că sunt grave nereguli procedurale și aveam bănuiala, dar și dovezi că dosarul ar fi fost trântit intenționat, mi s-a adus la cunoștință că DIICOT central a preluat acest dosar și că se va reinstrumenta”.

”O să le declar anchetatorilor tot ceea ce știu, respectiv adevărul. Faptul că instituțiile statului erau informate cu cel puțin trei luni înainte și aici vobesc de DGA central, MAI și Secția Specială de Investigare a Infracțiunilor din Magistratură cu privire la faptul că DIICOT Olt și procurorul șef al DIICOT Olt ar fi defectat un dosar în care erau peste 40 de victime. Un dosar din 2018 care s-a finalizat cu reținerea și percheziționarea domiciliilor inculpaților în aprilie 2019. În acest dosar am constatat de-a lungul colaborării mele cu DIICOT o serie întreagă de nereguli, de la faptul că nu au existat interceptări până la finele perioadei, adică până la ridicarea lor de acasă, au lipsit circa 20 de zile, nu au fost interceptări. În această rețea nu apărea numele lui Gheorghe Dincă și nu reieșea că ar avea influență cu acest grup”, a precizat Remus Rădoi în direct la România TV.

Nicușor Oacă, cercetat în anii trecuți pentru cămătarie, susține că dușmanul său, Remus Rădoi, și-a creat un adevărat cartel în Caracal, de care nu sunt străini nici polițiștii, procurorii și nici măcar șefii administrației locale.

Spusele lui Oacă nu pot fi trecute ușor cu vederea. Un proiect al primăriei Caracal de înființare a Poliției Locale zace în sertare de ani de zile, deși ar fi existat fonduri în buget pentru acest serviciu.

În lipsa poliție locale, firma de pază condusă din umbră de Remus Rădoi face legea.