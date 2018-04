Arma care poate ajuta la înfrângerea cancerului

Arma care poate ajută la înfrângerea cancerului

In lupta cu cancerul, chemoimunoterapia este o noua arma, furnizata printr-un nanodisc deghizat drept „colesterol bun”.

Cercetatorii de la Universitatea Michigan Rogel Cancer Center au creat un nou sistem de livrare - un medicament ascuns intr-un nanodisc - pentru a creste numarul de pacienti care pot fi tratati cu succes cu ajutorul medicamentelor imunoterapiei, scrie descopera.ro, care citeaza Medical Xpress.



Nanodiscul este realizat dintr-o versiune sintetica a HDL (high density lipoprotein), cunoscut si sub numele de „colesterol bun”. Apoi, cercetatorii au atasat de nanodisc o substanta folosita in chemoterapie, anume doxorubicina. „Cu acesta, putem imbunatati semnificativ activitatea anti-tumoare a inhibitorilor la puncte de verificare”, a precizat James J. Moon, unul dintre autorii studiului.



In experimentele efectuate pe soarecii cu cancer de colon, cercetatorii au gasit ca pana la 85% dintre tumori au fost eliminate complet, „iar cele care au supravietuit nu s-au extins”, a adaugat Moon. De asemenea, tratamentul a avut succes in proportie de 88% in cazul cancerelor care s-au extins la ficat.



„Cea mai surprinzatoare parte a studiului a fost ca atunci cand celulele canceroase erau omorate, procesul declansa imunitatea impotriva maladiei”, a adaugat Moon.