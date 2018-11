Situație cruntă! Afganii își vând copiii pentru a-și hrăni familiile

O secetă fără precedent afectează Afganistanul, ţară măcinată în continuare de război şi violenţe. Oamenii care trăiau din agricultură sunt disperaţi, iar sute de mii şi-au părăsit deja casele, în speranţa că vor supravieţui în altă parte. Pentru a-şi putea hrăni familiile, mulţi recurg la măsuri extreme: îşi vând copiii.

Tabere enorme de refugiaţi au apărut la marginea oraşelor mari din ţară, iar oamenii recurg la gesturi disperate. Mamareen şi-a vândut fiica de numai şase ani, Akila, pentru a-şi hrăni familia.



"Am fugit din sat, împreună cu cei trei copii ai mei, din cauza secetei grave. Am venit aici crezând că voi primi vreun fel de ajutor, dar degeaba. Pentru a nu muri de foame copiii mei, am dat-o pe fiica mea unui bărbat pentru aproximativ 3.000 de dolari, dar am primit numai 70 deocamdată. Nu avem bani, nici mâncare şi pe nimeni să câştige o pâine. Soţul meu a fost ucis. Nu ştie că am vândut-o. Cum ar putea să ştie? Este doar un copil. Dar nu aveam de ales. Cu zâmbetul pe faţă sau cu lacrimi, Akila va trebui să plece.", spune o mamă.



Cumpărătorul fetiţei de şase ani crede că a făcut astfel o faptă bună. Copila se va mărita cu fiul său, şi el tot un copil.



Povestea Akilei este departe de a fi unică. Un bărbat şi-a vândut fetiţa de numai patru ani unui bărbat de peste 20 pentru a plăti o datorie. Şi cazurile continuă.



Potrivit estimărilor ONU, peste 275 de mii de afgani şi-au părăsit locuinţele pentru că nu aveau din ce trăi. Seceta le-a distrus culturile, iar animalele le-au murit. De ani buni nu a mai plouat suficient. Iar acum oamenii aşteaptă cu groază iarna, care se anunţă foarte rece, dar la fel de uscată.