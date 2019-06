Adrian Năstase: "PSD nu a fost întotdeauna foarte iubit, dar a fost respectat"

Adrian Năstase, fost lider absolut al PSD în anii 2000, ține să menționeze, într=o postare pe blogul personal, că PSD nu trebuie să fie guvernat de frică și că partidul nu a fost întotdeauna iubir, dar a fost mereu respectat.

"Pe parcursul ultimilor ani, dragi colegi, electoratul nostru ne-a asteptat si cred ca ne asteapta, in continuare, la o nouă intalnire, cu si mai multele probleme ce asteapta solutii. Partidul nostru nu a fost intotdeauna foarte iubit, dar el a fost respectat. A fost respectat pentru solutiile pe care le-a adus la problemele tarii, pentru proiectele care le-a lansat si pe care a stiut sa le duca la indeplinire, pentru oamenii sai – cel mai adesea profesionisti, oameni serioasi, oameni respectabili.Tara asteapta de la noi, din nou, aceeasi atitudine. Este important de aceea sa reincepem sa vorbim cu ei, sa gandim campania electorala care va urma in termenii unui dialog care sa puna accentul pe solutii.Pentru ca am vorbit despre perceptia noastra, uneori mai buna, alteori mai putin buna, despre perceptia la televiziuni sau in mass media as vrea sa va spun ca in ciuda aparentelor, presa scrie uneori, poate chiar indirect – sau direct in anumite situatii – numeroase lucruri bune despre noi…

"Frica din PSD"

"Dragi colegi... Dacă există, totuşi, un motiv pentru care unii dintre noi mai stau cu privirea în pământ şi cauta soluţii acolo unde nu există, acest motiv este frică. (...) Frica din PSD are la baza frica de PSD. Dacă am fi devenit cu adevărat un partid mort, fără viitor, nimeni nu s-ar mai fi străduit măcar să ne spună asta. Am fi constatat-o probabil şi singuri. Dar ni s-a spus, trei ani, că am ieşit din istorie pentru că eram cel mai mare partid şi toţi adversarii noştri, separat sau împreună, au o anumită caracteristica: sunt incapabili să conducă. Ei pot deveni cu adevărat importanţi doar dacă noi am deveni cu adevărat o amintire.

Aşa s-a născut, la începutul lui 2005, conceptul de "partid blestemat", partidul din care nu e bine să faci parte iar dacă faci, totuşi, parte din el, e bine să te străduieşti să-l rupi în bucăţi. Ni s-a sugerat să ne fie frică de apartenenţa noastră, de colegii noştri, de trecutul nostru, de ideile noastre, de guvernarea noastră", a scris Adrian Năstase pe blogul personal.

"Instinct de haită"

"Mai presus de orice, ni s-a sugerat să ne găsim soluţii individuale, fiecare pentru el, negociind cu unii şi cu alţii diverse formule ceţoase, îndărătul unor uşi închise. De frică. Dacă există într-adevăr o formulă prin care acest partid poate fi distrus, atunci aceasta este. PSD a depăşit mereu perioadele dificile prin unitate. Şi tot prin unitate a reuşit perioadele lui bune. Cei care ne-au studiat, ştiu lucrul ăsta. Nici noi nu ar trebui să-l uităm. Să fim, din nou, o echipă unită! (...)

Noi am câştigat alegerile (din 2004 n.b.) şi s-a dezbătut îndelung de ce le-am pierdut. Poate că ÎNCĂ nu ştim. Guvernele au stat pe loc, economia a stat pe loc, dar s-a vorbit mai mult despre alegeri anticipate, în vreme ce noi eram acuzaţi de necinste, în baza unor dosare televizate în care nu se află nimic. Regizorii acestui spectacol au încercat să definească partide bune din naştere şi partide rele din naştere. Ce reprezintă asta dacă nu acel instinct de haită?", a mai scris Adrina Năstase.

"Frică de pe scena politică"

"Frică de pe scena politică , dragi prieteni, transmite frică în societate. Pare aproape absurd să mai vorbim de frică în România lui 2008, la 18 ani de la o revoluţie împotriva fricii. Şi totuşi acest absurd s-a produs, chiar dacă parametrii lui sunt schimbaţi faţă de comunism. (....) Dacă vrem să câştigăm alegerile, va trebui să luptăm împotriva fricilor care ne înconjoară, pe noi sau pe românii care ne susţin. Fără orgolii, fără pasiuni personale, fără obiective nerealiste. Paşii sunt simpli, i-am mai făcut împreună până acum. În 2000, când am cucerit puterea, propunând oamenilor o alternativă de bun-simţ la ceea ce fusese înainte , înainte de 2000, un regim bazat pe haos, dezordine, panica şi amatorism şi care, iată, se repeta", a mai transmis politicianul.