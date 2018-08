A fost în vacanță în Turcia și a postat o poză în bikini pe Instagram. Ce a urmat pare ireal!

O turistă din Rusia care a fost în vacanță în Turcia a aflat cu stupoare că nu ar avea voie să posteze poze în costum de baie de pe plaja stațiunii. Motivul: hotelul era destinat turiștilor musulmani, îmbrăcați în haine potrivite.

O tânără din Rusia care a petrecut o vacanță într-un hotel din Turcia a avut o experiență neplăcută la întoarcerea acasă, scrie Sputnik.

Turista a făcut rezervare la hotelul Angel's Peninsula din stațiunea Marmaris.

”Când am ales acest hotel din listă nu am avut o ptroblemă cu faptul că era destinat musulmanilor. Am telefonat în avans pentru a afla detaliile. Mi s-a spus că nu există restricții, cu excepția unei interdicții privind consumul de alcool. Femeile au dreptul de a sta pe plajă în costum de baie”, a spus Anastasiya Monstovich, citată de presa rusă.

La o zi după ce s-a întors acasă, tânăra a postat pe Instagram un video în costum de baie, pe plaja hotelului, căruia i-a dat și tag.

A avut surpriza să fie contactată de staff-ul hotelului, care i-a cerut să șteargă imaginile, deoarece ar ”alunga clienții”.

Pentru că tânăra a refuzat, spunând că ”și ea este clientă”, staff-ul a luat decizia de a o bloca pe pagina de Instagram a hotelului.