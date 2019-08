A apărut un nou "tip de sex". Ce este Klittra și de ce vor toate femeile să-l încerce

Asociatia Suedeza pentru Egalitatea Sexualitatii a adoptat termenul Klittra pentru a descrie un tip de activitate sexuala practicata de doamne si domnisoare.

"Daca o sa stati sa analizati cu atentie subiectul, vei vedea ca societatea nu se asteapta ca femeile sa aiba acelasi tip de dorinte sexuale si sa se simta la fel de excitate ca barbatii. In consecinta, nici nu prea exista termeni care sa descrie ce pot face in dormitor sau in intimitate, singure sau in pereche. De aceea, am oficializat cuvantul Klittra", a spus un reprezentant al Asociatiei Suedeze pentru Egalitatea Sexualitatii.

Termenul descrie masturbarea feminina si a fost deja acceptat de Consiliul Longvistic Suedez si introdus in lista de termeni noi ai anului 2015.

Astfel, de acum inainte, acest cuvant va descrie metodele prin care doamnele si domnisoarele isi pot produce singure placere. Introducerea termenului vine in completarea ideii medicale potrivit careia masturbarea are efecte benefice asupra sanatatii. De pilda:

Efecte calmante

Intr-o lume dominata de stres, e placut sa te mai si relaxezi. O metoda poate fi si masturbarea. Nu ar trebui sa ignori atmosfera din jur: fa o baie cu arome, pune niste muzica relaxanta si uita de restul lumii. Concentreaza-te numai asupra ta si a corpului tau. Fa-ti cadou un orgasm care sa te ajute sa uiti de toate problemele.