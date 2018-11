6 semne zodiacale care se contrazic tot timpul

Unele semne zodiacale spun ceva si fac total opusul sau pur si simplu emit teorii pe care trei zile mai tarziu le contrazic.

Sigur ca e normal sa te razgandesti uneori, insa semnele zodiacale despre care iti voi vorbi sunt parca tot timpul in conflict cu ele insele. Acest lucru se datoreaza caracteristicilor lor diverse, care uneori se bat cap in cap.



Gemeni



Contradictia este o parte esentiala a personalitatii Gemenilor, avand in vedere ca uneori ai impresia ca sunt doua persoane intr-una singura. S-au nascut derutati, pentru ca isi doresc atat de multe lucruri, incat nu stiu ce sa faca mai intai. Adevarul e ca nu te poti baza pe ei pentru a urma un trend sau o idee, pentru acestea se pot schimba peste noapte cand un Geaman este implicat.



Balanta



Balantele tind catre echilibru perfect, insa in aceasta lupta de balansare cad mereu dintr-o parte in alta si nu stiu ce sa aleaga. Si pe ele poti conta sa-si schimbe opinia brusc sau pur si simplu sa uite ca au declarat vreodata lucrul pe care il aduci in discutie. Comportamentul lor contradictoriu te poate deruta serios, mai ales daca e vorba despre o relatie romantica.



Citeşte continuarea AICI.