5 uleiuri esenţiale care te ajută să dormi mai bine

Ai încercat aromoterapia pentru relaxare și un somn odihnitor? Ea chiar funcționează, iar aceste 5 uleiuri esențiale te ajută să dormi bine și să te trezești plină de energie dimineața.

1. Lavanda



Este una dintre cele mai eficiente plante pentru relaxare, dovedindu-se a fi foarte eficientă în cazul persoanelor care suferă de insomnie, potrivit publicației specializate Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. A fost folosită din vremuri străvechi ca remediu pentru insomnie, iar studiile au arătat că lavanda are capacitatea de a îmbunătăți calitatea somnului, împiedicând trezirile repetate din timpul nopții.



2. Bergamota



Fiind înrudită cu portocalele și lămâile, bergamota este adesea folosită în medicina alternativă. Uleiul esențial de bergamotă are un efect relaxant și îmbunătățește calitatea somnului, fiind un bun adjuvant pentru persoanele stresate.



3. Mușețel



Este o plantă folosită pentru foarte multe probleme medicale, însă trebuie să știi că mușețelul are de asemenea un efect calmant asupra sistemului nervos și este folosit pentru a îmbunătăți calitatea somnului. Studiile realizate arată că uleiul esențial de mușețel reduce nivelul de stres, induce o stare de calm și are un ușor efect sedativ, potrivit publicației specializate Molecula Medicine Reports.



