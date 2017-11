3 zodii pentru care vin vremuri grele. 2018 este un an de cotitură în viaţa lor

Un an nou inseamna pentru multa lume sperante intr-o viata mai buna. Din nefericire, pentru unele persoane, perspectivele nu sunt tocmai optimiste. Si asta intrucat in anul care vine conjunctura astrala nu le este tocmai favorabila.

Urmatoarele 3 zodii sunt cele care vor avea cel mai mult de suferit in 2018:



Taur



Incepi anul intr-o nota optimista, insa ti se ineaca rapid corabiile. Nimic nu merge cum ti-ai planuit. Inca din luna ianuarie pierzi o suma importanta de bani, fie ca o aveai si ramai fara ea, fie ca iti fusese promisa si n-a mai ajuns la tine. Prost stai si cand vine vorba de locul de munca. Esti impulsiva si iti pierzi credibilitatea in randul sefilor si a colegilor, lucru care te-ar putea impinge sa iti dai demisia, scrie ele.ro.



Balanta



Linistea cu care ai fost obisnuita in ultimii 2-3 ani este sparta acum de prezenta unei persoane cu o influenta nefasta asupra ta. Ar putea fi cineva de care te indragostesti, dar care nu iti impartaseste sentimentele. Sau poate fi un coleg ori un partener de afaceri care iti pune bete in roate. Pierzi pe toate planurile si nu mai reusesti sa iti regasesti echilibrul. 2018 este un an care te va marca pe viata.



Varsator



Ai visat multa vreme la acest an pentru care ai facut planuri marete. Toate insa se vor prabusi unul cate unul. Cariera ta parea ca a ajuns la varf, insa primesti o lovitura neasteptata care te determina sa o iei de la capat intr-un cu totul alt domeniu decat ai fost obisnuita pana acum. Nici in viata privata nu iti merge mai bine. Te indragostesti, cauti perfectiunea, insa primesti lovitura dupa lovitura.