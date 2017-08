3 zodii cu suflet curat. Sunt minunile lui Dumnezeu pe Pământ, o binecuvântare pentru cei din jur

Sunt bune si blande, frumoase atat la interior, cat si la exterior, sunt sincere si extrem de placute. Au o candoare aparte, care cucereste inimile tuturor. Sunt femeile cu suflet dulce, care sunt nascute cu precadere in 3 zodii.

Afla daca te numeri printre cele care sunt o binecuvantare pentru oamenii din jurul lor:



Rac



Racii au fost inzestrati cu bunatate divina. Tot ceea ce fac fac fara sa ceara nimic in schimb. Pur si simplu asa le dicteaza lor constiinta si nimic nu poate sa ii intoarca din drumul lor. Sunt oameni foarte sinceri si curati ca lacrima. Sunt iubitori si altruisti, fiind cei mai buni prieteni pe care i-ai putea avea vreodata. Stiu cum sa le faca viata mai frumoasa celor dragi, sa puna dorintele acestora mai presus decat orice, scrie ele.ro.



Sagetator



Deschisa si mereu zambitoare, gata sa faca o gluma pentru a te inveseli, pentru a te scoate dintr-o pasa urata, nativa Sagetator este si ea una dintre putinele persoane cu suflet curat si inima mare. Prezenta ei face bine, e ca un pansament pentru inimile suferinde. Face totul natural, nimic nu e fortat in actiunile ei, iti ofera sprijinul fara sa astepte vreo rasplata. O adori pur si simplu pentru sinceritatea si loialitatea de care da dovada.



Pesti



De nativii Pesti te indragostesti pe loc, fiindca sunt exact genul de persoana la care ai visat intotdeauna. Au o liniste interioara pe care o emana creand in jurul lor o atmosfera intima si foarte calda, foarte relaxanta. Sunt generosi, gata mereu sa te ajute chiar daca nici macar nu le-ai cerut sprijinul.