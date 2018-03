Avalanşă în Munţii Vrancei. O femeie, găsită moartă. Ceilalţi turişti sunt în siguranţă

Un grup de turişti a fost surprins, sâmbătă, de o avalanşă produsă în Munţii Vrancei, lângă Cheile Tişiţei. O femeie a dispărut sub zăpadă, ulterior turista fiind găsită moartă.

Purtătorul de cuvânt al ISU Vrancea, Cristina Pârvu, a declarat, pentru Mediafax, că femeia a fost găsită în albia râului Tişiţa. Potrivit acesteia, ceilalţi turişti sunt în siguranţă.

Șeful Salvamont Vrancea, Laurențiu Mocanu, a declarat pentru Monitorul de Vrancea că aproximativ 60 de persoane, din București și din Vrancea, ar fi plecat astăzi (sâmbătă) în drumeție pe Cheile Tișiței, excursia fiind organizată pe Facebook. Grupul s-a împărțit în două, primul fiind însoțit de patru persoane de la Salvamont. Din cel de-al doilea grup, care a plecat pe traseu mai târziu, făceau parte două femei, care au și fost surprinse de avalanșă. Una dintre ele a fost îngropată în zăpadă, cealaltă a rămas la suprafață, fiind repede găsită și salvată.

„Noi am găsit săptămâna trecută pe Facebook anunțul despre organizarea evenimentului. Nu erau obligați să ne anunțe pe noi, ci pe jandarmi, lucru pe care l-au făcut. Este vorba de un grup de mai multe persoane, din București și din Vrancea. 27 de persoane au plecat pe traseu și am trimis o echipă de 4 persoane cu ei. Două femei au plecat mai târziu, ele fiind surprinse de avalanșă. Una dintre ele a fost găsită deasupra zăpezii, fiind în afara oricărui pericol, cealaltă a fost prinsă sub zăpadă“, a declarat Laurențiu Mocanu.

