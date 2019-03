Vremea, schimbare radicală: o masă de aer siberian intră în România

Vremea se strica in urmatoarele zile, abia dupa ce ne obisnuisem cu soarele. Acum, ploaia isi va face aparitia in mai multe zone din tara.

Schimbarea vremii are loc din cauza unei mase de aer siberian care isi face simtita deja prezenta in jumatatea de nord a tarii.



Marti vine cu vreme ploioasa, exceptie facand vestul tarii. Meteorologii anunta maxime de 10 grade in Moldova, 11 in Maramures, 13 in Crisana, 13 in Transilvania, 14 in Banat, 17 in Oltenia, 15 in Muntenia si 14 grade in Dobrogea.







Pentru Bucuresti, se anunta ploi in urmatoarele zile. Marti sunt prognozate 14 de grade ziua si 5 grade in timpul noptii.