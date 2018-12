Vremea extremelor. Surprize uriașe, la început de an. Prognoza meteo până pe 13 ianuarie

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo valabilă în intervalul 31 decembrie 2018 - 13 ianuarie 2019.

În Banat, în primele trei zile, media temperaturilor maxime va avea variaţii între 3 şi 5 grade, apoi va scădea, astfel că între 3 şi 7 ianuarie se va situa între minus 2 şi 0 grade. În data de 8 ianuarie vremea se va încălzi uşor, iar până la finalul intervalului de prognoză valorile termice diurne se vor menţine peste pragul de îngheţ. Temperaturile minime vor fi în scădere, de la o medie de 1 grad în prima zi, până în jurul a minus 8 grade în dimineaţa zilei de 5 ianuarie. După această dată valorile termice nocturne vor creşte uşor, iar media lor se va situa în general între minus 6 şi minus 4 grade. Vor fi condiţii pentru precipitaţii, în general slabe cantitativ, aproape în fiecare zi, mixte în primele zile, apoi mai ales sub formă de ninsoare.



În Crişana, până în data de 2 ianuarie temperaturile maxime se vor situa în medie între 2 şi 4 grade, iar minimele între 0 şi minus 2 grade. În următoarele 5 zile se va resimţi o răcire a vremii, astfel că temperaturile maxime se vor situa în medie între minus 4 şi minus 2 grade, iar media minimelor va fi în general între minus 9 şi minus 6 grade. Din 8 ianuarie se va încălzi treptat, astfel că media valorilor termice diurne se va apropia de 0 grade, iar a celor nocturne va tinde spre minus 5 grade. Vor fi condiţii pentru precipitaţii, în general slabe cantitativ, aproape în fiecare zi, mixte în primele zile, apoi mai ales sub formă de ninsoare.



În Transilvania, valorile termice nu vor avea variaţii semnificative în primele trei zile, când media maximelor va fi de 1 - 2 grade, iar a minimelor de minus 4 - minus 3 grade, apoi se va răci semnificativ, astfel că până în data de 7 ianuarie temperaturile diurne vor avea în medie între minus 6 şi minus 3 grade, iar cele nocturne în general între minus 10 şi minus 12 grade şi vor caracteriza o vreme geroasă. Din 8 ianuarie se va încălzi uşor şi treptat, dar media maximelor termice nu va mai depăşi minus 2 grade, iar cea a minimelor minus 8 - minus 7 grade. Trecător vor fi precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare, în general slabe cantitativ, aproape zilnic.



În Maramureş, până la începutul celei de-a doua săptămâni de prognoză valorile termice vor fi în general în scădere, de la o medie a maximelor de 3 grade până la minus 6 - minus 5 grade între 4 şi 7 ianuarie şi de la o medie a minimelor de 0 - minus 1 grad până la minus 10 - minus 12 grade, în acelaşi interval de timp. Din 8 ianuarie se va încălzi uşor şi treptat, cu aproximativ 3 - 4 grade. Temporar vor fi precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare, aproape în fiecare zi, mai importante cantitativ în noaptea de 1 spre 2 ianuarie.



În Moldova, în primele trei zile de prognoză temperatura aerului va fi relativ constantă, media maximelor se va situa în jurul valorii de 3 grade, iar a minimelor în jurul a minus 3 grade. Între 3 şi 7 ianuarie se va răci treptat cu aproximativ 6 grade, apoi se va încălzi din nou, dar media temperaturilor diurne nu va mai depăşi 0 grade, iar a celor nocturne minus 6 - minus 5 grade. Trecător vor fi posibile precipitaţii slabe, predominant sub formă de ninsoare, aproape în fiecare zi şi mai ales în jumătatea de nord a regiunii.



În Dobrogea, până în data de 3 ianuarie valorile termice nu vor avea variaţii semnificative, media maximelor va fi de 3 - 4 grade, iar a minimelor de minus 1 - minus 2 grade. În următoarele patru zile se va răci cu aproximativ 4 - 5 grade, apoi se va încălzi uşor, astfel că maximele vor fi în medie de minus 1 - 0 grade, iar minimele de cel mult minus 6 - minus 5 grade. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor slabe cantitativ, mai ales sub formă de lapoviţă şi ninsoare, va fi mai mare după data de 3 ianuarie.



În Muntenia, în primele trei zile de prognoză media temperaturilor diurne va fi de 3 - 4 grade, iar a celor nocturne se va situa în jurul valorii de minus 3 grade. Valori de temperatură cu până la aproximativ 6 grade mai scăzute vor fi între 3 şi 7 ianuarie, apoi se va încălzi uşor şi treptat, astfel că media maximelor va putea atinge 1 - 2 grade, iar cea a minimelor minus 6 - minus 5 grade. Din data de 3 ianuarie va creşte probabilitatea ca trecător să apară precipitaţii slabe predominant sub formă de ninsoare.



În Oltenia, între 31 decembrie şi 2 ianuarie valorile termice se vor menţine relativ constante, media maximelor va fi de 4 grade, iar cea a minimelor de minus 2 grade. În următoarele 4 zile se va răci şi vor fi temperaturi maxime ce se vor situa în medie între minus 2 şi 1 grad şi minime între minus 9 şi minus 4 grade. Din 8 ianuarie se va încălzi uşor şi treptat, cu 3 - 4 grade. Probabilitatea de precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, trecătoare slabe cantitativ şi în general pe arii restrânse, va fi mai ridicată din data de 3 ianuarie.



La munte, media temperaturilor maxime va avea variaţii între minus 5 grade în primele zile de prognoză şi minus 12 grade în jurul datei de 4 ianuarie, iar a celor minime între minus 8 grade la început şi minus 7 - minus 16 grade în cele mai reci nopţi (4, 5 ianuarie). Temporar vor fi precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare în fiecare zi, pe arii mai extinse şi în general moderate cantitativ în noaptea de 1 spre 2 ianuarie.