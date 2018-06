VOCEA ROMÂNIEI 2018. O fostă concurentă ar putea fi jurat

VOCEA ROMANIEI

Producătorii show-ului „Vocea României” sunt hotărâți să-și țină fanii pe jar până la începerea audiţiilor pentru sezonul opt. Dacă Irina Rimes şi Tudor Chirilă au fost anunţaţi ca siguri de PRO Tv, ceilalți doi antrenori rămân sub semnul întrebării.

Se aude prin târg că Smiley ar rămâne antrenor la „Vocea Românei” pentru încă un sezon. Se pare că PRO Tv nu ar vrea să renunțe la una dintre cele mai iubite vedete din showbiz-ul autohton, chiar dacă la ușa ”Vocii” ar mai bate în acest moment și Alex Velea, potrivit click.ro.

Însă mai rămâne un loc vacant, cel lăsat liber de Adrian Despot. Se aude că acesta va fi ocupat de o antrenoare, ca să fie balanţa echilibrată, iar pe listă au fost nume importante, precum Lora (35 de ani) sau Andra (31 de ani). Andra însă are deja două show-uri la Pro TV, „Vocea României Junior” şi „Românii au talent”, susține concerte pe bandă rulantă, pregătește un nou spectacol la Sala Palatului în toamnă şi are o familie frumoasă cu care vrea să-şi petreacă timpul liber. Slabe șanse, așadar, s-o vedem la ”Vocea României”.