Viorica Dăncilă a vorbit despre demisie + o "înţepătură" la Iohannis

Viorica Dancila

Viorica Dăncilă a vorbit despre subiectul "demisie" şi a precizat că de 7 ori i s-a cerut acest lucru, dar că a rezistat şi nu va ceda nici în continuare. Totodată, l-a atins şi pe Klaus Iohannis: "Presedintele e in campanie electorala. Nu cred ca acest razboi va inceta".

Viorica Dăncilă a început prin a spune că războiul politic face extrem de rău ţării și că niciun premier nu a fost atât de atacat, în toată istoria României, precum a fost ea, şi că acest război nu va înceta, fiindcă "preşedintele este în campanie electorală".

"Țara nu poate fi ajutată cu un război român contra român, pentru că de fapt în 2018 acest lucru s-a întâmplat. A fost o bătălie permanentă, care nu s-a bazat pe argumente, pe lucruri logice, ci doar din considerente personale, pornind de la campania electorală. Cred că anul 2018 a fost unul dintre cei mai agitați ani. Cred că niciodată în istoria acestei țări un premier nu a fost mai atacat", a spus Viorica Dăncilă, la Antena 3.

"Uitati-va la cele doua portofolii, Transporturi si Dezvoltare. Trimitem solicitari, acte, ni se cer alte acte, din nou neargumentat. E clar ca acest razboi va continua, presedintele e in campanie electorala. Nu cred ca acest razboi va inceta.

La Ateneu am incercat sa fim toti impreuna, sa avem un consens, sa aratam ca tara nu e cum o zugravesc unii sau altii. A fost un eveniment reusit, a fost multa lume in spatele evenimentului. A fost foarte bine ca a venit presedintele. Cred ca e danunator pentru Romania sa nu ai o viziune mai ampla si sa nu te raportezi la tara ta care trebuie privita altfel. Am vorbit foarte mult faptul ca nu trebuie sa facem declaratii in afara tarii despre Romania. Am vazut declaratiile presedintelui de azi. Nu cred ca e un lucru bun si nu cred ca e benefic pentru Romania", a completat Dăncilă.

Apoi a continuat, referindu-se la demisie: "De 7 ori mi s-a cerut demisia. Nu puteam să dezamăgesc oamenii. Nu puteam să dezamăgesc colegele și colegii, nu puteam să dezamăgesc femeile din România. Am înțeles că acest lucru se va mai repeta. Dar, m-a făcut mai puternică și să am mai multă încredere în mine. La început eram nedumerită. În niciun caz nu o să îmi dau demisia”.