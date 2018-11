Veste bombă pentru toţi şoferii. E gata noua taxă auto!

Taxa auto revine

Noua taxă auto va fi prezentată înainte ca bugetul de stat să fie aprobat de Parlament, deci în maxim 2 săptămâni!

Grațiela Iordache, ministrul Mediului, spune că în două săptămâni va fi finalizat proiectul de act normativ care va reglementa noua taxă auto, despre care spune că vor fi contribuții care se vor plăti în funcție de gradul de poluare al mașinilor.

"Vom reuși să finalizăm și să spunem: așa se va întâmpla pentru fiecare autovehicul în parte, dar nu va fi taxa. Vor fi niște contribuții care să ducă cu gândul efectiv la poluare, adică poluatorul să plătească, cel care are o mașină mai veche să plătească ceva, cine are hybrid are și el un cuantum de plătit. Undeva peste două săptămâni, înainte ca bugetul de stat să fie aprobat de Parlament, noi o să trebuiască să finalizăm și să ne și prezentăm public cu forma finală, astfel încat ea să fie supusă dezbaterii publice", a declarat Grațiela Iordache, ministrul Mediului, la DC Business Live.

Aceasta a mai precizat că vor fi perioade de grație pentru ca cetățenii să se acomodeze și să se informeze.

"Ceva o sa fie și de la 1 ian, dar o să fie etapizat, ca toată lumea să fie informată, ca fiecare cetățean să știe ce alege", a mai completat ministrul Mediului, potrivit economica.net.

Anterior, ministrul a declarat că vrea să fie o taxă nu numai pe norma de poluare, "trebuie să te gândeşti şi la capacitatea cilindrică şi la tot. Trebuie să avem în vedere toate componentele să nu avem niciun fel de problemă".

CEl mai probabil legea fiscală va intra în vigoare de la 1 ianuarie, dar va exista o perioadă de tranziţie până la 31 martie.