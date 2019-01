Vâscul, planta care aduce belşug în casă. Reglează hipertensiunea şi are efect antitumoral

În perioada Sărbătorilor, vâscul își face loc în multe dintre casele românilor, datorită tradiției, care spune că ramurile de vâsc aduc noroc şi belşug, menţin armonia în familie, îndepărtează certurile, sperie demonii şi îndepărtează bolile. Puțini știu însă că, dincolo de tradiție, această plantă aducătoare de noroc și belșug este un leac străvechi, fiind eficientă în tratamentele naturiste ale multor boli.

Vâscul este o plantă semiparazită, înaltă de 30-60 cm. Creşte pe ramurile arborilor, având aspectul unor tufe rămuroase. Tulpina este scurtă, cilindrică şi groasă, ramificată din 2 în 2, îngroşată la noduri, de unde se rupe foarte uşor, de culoare galben-verzui, uneori galben-cenuşie. Frunzele sunt lipsite de pețioli, de culoare verzuie-galbenă, groase şi pieloase la pipăit, ovale, mai late la vârf decât la bază, cu vârful rotunjit. Fructele sunt de forma rotundă, la început de culoare verde, apoi albă, aşezate câte 2-3 la un loc, prezentând 2 seminţe acoperite cu o substanţă cleioasă.



Există câțiva compuși activi care îi conferă vâscului proprietăți medicinale de necontestat: viscotoxinele, beta amirina și derivați ai acidului oleanolic, evercetina, acidul viscic (cu puternică acțiune antitumorală), derivații de colină și alcaloizii.



Preparatele pe bază de vâsc au acţiune vasodilatatoarere, hipotensivă şi bradicardiantă, scad tensiunea arterială şi reduc ritmul cardiac, efect cardiotonic, calmează inima agitată, antispasmotic, acţiune antitumorală, hemostatică.



Iată care sunt beneficiile acestei plante pentru sănătate:



1. Reglează ritmul cardiac și tensiunea arterială



Vâscul încetinește și stabilizează ritmul cardiac excesiv și dilată arterele, prin reducerea tensiunii arteriale. Acesta acționează în mod direct asupra nervului pentru a reduce frecvența cardiacă în timp ce conduce la consolidarea pereților capilarelor periferice. Zilnic se beau 3 căni de ceai rece, care va normaliza circulaţia sângelui, activitatea inimii, va îndepărta senzaţia de moleşeală, iar persoana în cauză va avea o putere mai mare de muncă. O dată pe an se face o cură cu ceai: timp de 3 săptămâni se beau 3 căni de ceai /zi, timp de 2 săptămâni se beau 2 căni de ceai/ zi şi apoi o săptămână se bea o cană de ceai/ zi. Acest tratament echilibrează tensiunea arterială şi circulaţia sângelui. Pentru ateroscleroză, ischemie cardiacă, hipertensiune, palpitaţii se recomandă un tratament cu tinctură-2 linguriţe înainte de fiecare masă, timp îndelungat, cel puţin o lună.

Pentru tratamentul hipertensiunii se mai folosește următoarea schemă: în prima săptămână se bea zilnic câte o cană de infuzie în două reprize, în a doua săptămână câte 2 căni pe zi, iar în cea de-a 3-a săptămână câte 3 căni pe zi. Începând cu săptămâna a 4-a se inversează dozajul: se scade câte o cană pe zi, până se ajunge la o singură cană și se ține timp de un an. Tratamentul va fi însoțit de consumarea de usturoi.



2. Are acțiune antitumorală

Pornind de la convingerea că planta are puteri de vindecare, extractul de vâsc este testat ca remediu în tratarea unor forme de cancer. În numeroasele experiențe de laborator s-a descoperit că vâscul minimizează efectele negative ale chimioterapiei și stimulează sistemul imunitar. Proprietatea vâscului de a inhiba creșterea tumorilor canceroase, este confirmată și de medicul Sabina Ivan, în cartea "Medicina Naturistă pentru toți”. Potrivit acesteia, la ora actuală, vâscul este folosit în multe țări, printre care Germania și Elevetia, în terapia tumorilor maligne.



3. Tratează afecțiunile respiratorii și tusea



Vâscul este folosit și pentru ameliorarea unor afecțiuni respiratorii, precum astmul bronșic, tusea și bronșita. Dacă tusea nu îți dă pace, ține sub limbă, pentru un sfert de oră, un vârf de cuțit de pulbere de vâsc, apoi înghite-o folosind o jumătate de ceașcă de ceai de maghiran. Tratamentul se repetă de 3-4 ori pe zi, până ce tusea cedează.

Pentru astm, înainte de fiecare masă se mestecă încet o frunză de vâsc, timp de 10 minute. S-a constatat că frunzele acestei plante fluidizează secreţiile bronşice, măreşte rezistenta la stres (ce declanşează crize astmatice) şi calmează spasmele.



4. Are efect sedativ asupra sistemului nervos



Vâscul are efect sedativ și tonic asupra sistemului nervos. Este indicat mai ales atunci când presiunea arterială crescută este asociată cu tensiune mare. Este indicat în simptome de tensiune nervoasă și spasme, dar și pentru boli ale sistemului nervos, precum epilepsia sau isteria.



5. Reglează nivelul glicemiei



Ceaiul de vâsc are efecte stimulatoare asupra metabolismului și o acțiune benefică asupra pancreasului, iar o cură de câteva luni cu ceai sau macerat de vâsc reglează nivelul glicemiei.



6. Reduce tulburările de menopauză



Menopauza determină tulburări circulatorii, cardiace, stări nervoase care sunt tratate cu această plantă. Pulberea de vâsc se ia înainte de mesele principale, câte o linguriţă, de 3 ori/ zi, timp de 3 luni.

Sursa: Antena Satelor