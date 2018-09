Darius Vâlcov a postat pe Facebook fișa medicală confidențială a unui cetățean implicat în proteste

Vâlcov

Consilierul premierului Viorica Dăncilă a publicat pe pagina personală un document care conține fișa medicală a unui cetățean pe care Darius Vâlcov îl cataloghează ”Lider #rezist”.

Consilierul pe probleme economice al premierului, Darius Vâlcov, a publicat pe pagina de Faebook fișa medicală a unui cetățean, care conținea evaluarea psihiatrică a acestuia și datele personale.

"Ce avem noi aici? Sandilău cu acte-n regulă", a scris Vâlcov, care precizează că cetățeanu ar fi un lider al Rezist.

Legea interzice atât divulgarea informaţiilor medicale fără acordul pacientului, cât și divulgarea datelor personale.

Postarea a dispărut de pe Facbook, iar Darius Vâlcov a revenit pentru spune că aceasta i-a fost ștearsă, probabil pentru că încălca regulile Facebook.

Medicul și expertul în sănătate Sorin Paveliu, fost parlamentar PDL, atrage atenția că fapta lui Vîlcov este una de o gravitate fără egal.

”Fapta este de o gravitate fara egal deoarece provine de la unul dintre cei mai inalti demnitari ai statului roman, cu functie de ministru, care influenteaza major soarta noastra. Din aceasta pozitie are acces la fisele de observatie si istoricul medical al oricarui opozant politic sau cetatean, din Sistemul informatic al CNAS, prin intermediul STS, SRI sau ”al unei pasarici care ii lasa un document la usa”. Imaginati-va ca viitorul candidat de premier ar avea un copil cu disabilitati sau cu un cancer - iar Guvernul intelege sa faca uz de aceste informatii pentru a se perpetua la putere.

O serie larga de persoane si institutii trebuie sa aiba o reactie prompta, inca din aceasta seara nu miine, demonstrind ca aceasta tara mai este inca un stat functional si nu staului sefului PSD. Premierul Viorica Vasilica Dancila este datoare cu o atitudine imediata - respectiv sa anunte demiterea consilierului. Pe linga premier o serie lunga de persoane au obligatia legala sau morala la reactie: a. Ministrul Sanatatii in calitate de garant al intereselor pacientilor (inclusiv ca urmare a legii drepturilor pacientilor). b. Presedintele Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. c. Ministrul Justitiei care on conformitate cu HG de functionare ”veghează la respectarea ordinii de drept şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, prin mijloacele şi procedurile puse la dispoziţie prin prezenta hotărâre sau prin alte reglementări;” d. Europarlamentarii care costata ca la nivelul cel mai inalt al statului roman Regulamentele UE, obligatorii prin Tratatul de aderare reprezinta hirtie igienica! e. Avocatul Poporului!”, scrie Paveliu pe Facebook.