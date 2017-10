URAGANUL OPHELIA face primele VICTIME: 3 persoane au murit, în Irlanda. Cod ROŞU fără precedent

O femeie de aproximativ 50 de ani a fost ucisă când un copac luat de vânt s-a prăbuşit peste maşina pe care aceasta o conducea. O altă femeie, de 70 de ani, a fost rănită în accident, dar rănile nu îi pun în pericol viaţa.

Un bărbat a fost ucis când vânturile puternice au făcut să se prăbuşească un copac peste maşina sa, iar un alt bărbat a fost ucis în timp ce încerca să taie cu o drujbă un copac pus la pământ de furtună, informează ITV.

Autorităţile din Irlanda au rugat pe toată lumea să nu călătorească dacă nu este o urgenţă şi aproximativ 130 de zboruri au fost anulate la Aeroportul din Dublin.

Coastal defences completely breached at Salthill, Galway. The Atlantic now extends to the promenade. #Ophelia pic.twitter.com/qF9B47Ty3i