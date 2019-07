UPDATE Elena Udrea a confirmat! Este în România. "Am intrat prin vama Giurgiu". Imagini senzaționale

UPDATE Informaţia oferită de Realitatea TV şi realitatea.net s-a confirmat: Elena Udrea este în România. Persoana care a liniştit apele a fost chiar fostul ministru al Turismului

Elena Udrea a postat în urmă cu puţin timp un mesaj pe Facebook: "Da, m-am intors in Romania. Am renuntat de bunavoie la statutul de refugiat in Costa Rica. [...] Am intrat in tara prin vama Giurgiu, la ora sase in aceasta dimineata. Am ales o varianta mai rapida decat sa astept o cursa de azi, spre Otopeni. Nicio alta speculatie nu isi are rostul". CITEŞTE AICI DETALII!

Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a declarat şi el: "Pot să spun că probabil a ales cea mai rapidă cale de a se întoarce. Dacă a găsit o cursă mai rapidă către altă locație, cu mașina, probabil a ales acea cursă. Ca să nu rămână mult timp în aeroport”.