Un nou tip de filme pentru adulţi face furori. Totul se schimbă, privitorii sunt uluiţi!

Un nou tip de pornografie se dezvoltă în întreaga lume şi se adresează unui anume tip de privitori, cei fără prejudecăţi.

O întreagă afacere s-a dezvoltat în jurul termenului de pornografie feministă, chiar dacă există reprezentante ale organizaţiilor care luptă pentru egalitatea între sexe din punctul cărora de vedere conceptul de pornografie feministă reprezintă un nonsens.

Curentul pornografiei feministe a luat naştere în urmă cu aproape zece ani în Canada, iar în prezent există şi un festival în cadrul căruia sunt recunoscute şi premiate cele mai bune filme şi cele mai bune actriţe ale acestui gen de pronografie aflat încă la început. „Feminist Porn Awards“ se desfăşoară anual în Toronto, Canada, la iniţiativa proprietarului unui sex-shop care se adresează în special clientelei feminine. Ideea a apărut după ce, în ultimii ani, s-a observat un interes crescut al femeilor pentru filmele pornografice, dar nu pentru cele clasice, în care acţiunea se petrece rapid, robotic, fără pic de emoţie, repetitiv din punct de vedere vizual, cu scenarii care se dovedesc jignitoare prin felul în care prezintă femeia. Pornografia feministă a introdus reguli noi în industria filmelor pentru adulţi, nu numai în privinţa modului în care sunt gândite scenariile şi a felului în care este filmată acţiunea, ci şi a drepturilor acordate actorilor care prestează în astfel de producţii XXX.

Producătorii şi actorii porno care s-au alăturat acestui curent din industria dedicată adulţilor încearcă să găsească acele modalităţi prin care pornografia să înfăţişeze femeia într-o lumină pozitivă, nu ca obiect sexual menit doar să satisfacă viziunea stereotipă a bărbatului heterosexual consumator de pornografie. Scenariile încearcă să ofere o viziune cât mai realistă asupra sexualităţii feminine, în loc să pună accentul pe redarea exclusivă a fanteziilor pe care bărbaţii le au în privinţa femeilor, relatează BBC. Inclusiv tehnica de filmare se schimbă în cazul filmelor XXX feministe. Dacă în producţiile clasice camera se concentrează în proporţie de 90% pe femeie, de data aceasta imaginile se axează şi pe feţele protagoniştilor, nu doar pe zona organelor genitale.

Pornografia feministă are un public diferit de consumatorul tradiţional de materiale pornografice, în sensul că este mai puţin conservator în privinţa orientării sexuale, aşa că este „gustată“ în mod egal de cupluri homosexuale, bărbaţi sau femei, cupluri heterosexuale sau de transsexuali, persoane care resping sexualitatea aşa cum este ea acceptată de societate, în general.

